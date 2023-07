¡Estuvo cerca! Paolo Guerrero explicó por qué no llegó a Alianza Lima: "Me hicieron una propuesta en 2022"

Paolo Guerrero se encuentra evaluando opciones para elegir a su nuevo equipo tras su salida de Racing y los rumores apuntan a una posible llegada a Alianza Lima. Sin embargo, esta no es la primera vez que el 'Depredador' es vinculado al club blanquiazul, ya que en 2022 también fue voceado, pero su llegada no se concretó.

Según el capitán de la selección peruana, estuvo cerca de llegar a tienda íntima el año pasado, pero finalmente no firmó por el equipo de La Victoria. Pese a su deseo de vestir la camiseta de Alianza Lima, indicó que, cuando recibió la oferta, no se encontraba bien físicamente, pues aún tenía que recuperarse de la lesión que lo alejó tanto tiempo de las canchas.

"Como lo digo, en el 2022 me vinieron a buscar, me hicieron una propuesta, pero yo no estaba listo para ir a Alianza Lima. Yo no iba a firmar un contrato cuando yo todavía tenía que pasar por muchos procesos", explicó en ESPN.