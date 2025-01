Fabián Bustos, técnico de Universitario, revela que tuvo una pelea a puños con un compañero: "No duró mucho"

Fabián Bustos, entrenador de Universitario de Deportes, recordó una polémica pelea con un compañero durante su carrera como futbolista, un incidente que marcó su enfoque hacia la disciplina en el fútbol. El técnico de 55 años, campeón nacional con el club en su centenario, compartió cómo esa experiencia ha influido en su estilo de trabajo.

En una reciente entrevista con Luis 'Cuto' Guadalupe, Fabián Bustos rememoró un incidente que tuvo lugar cuando tenía 27 años. Según el entrenador, los roces entre compañeros de equipo son comunes en el fútbol, pero este caso fue especialmente recordado por él.

Durante un entrenamiento, Fabián Bustos tuvo un desencuentro con un compañero de su equipo, lo que terminó en una pelea a puños. Aunque el conflicto no duró mucho tiempo, tuvo sus secuelas.

"Sí. Quien diga que no, miente. Tenía 27 años, tuve un roce en el entrenamiento con un compañero y cuando llegamos a cambiarnos yo le dije algo, seguro no lo recuerdo. Los dos tuvimos la culpa. Le dije algo, me contestó mal y salió... No duró mucho, los compañeros se metieron", relató Bustos en el programa 'La Fe de Cuto'.