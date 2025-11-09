Fabio Gruber habló para medio alemán sobre su convocatoria a la selección: "Estoy un poco nervioso"

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El defensa peruano-alemán del FC Nürnberg de la 2. Bundesliga, Fabio Gruber, fue entrevistado por un medio alemán antes de que se uniera a la selección nacional. Será la primera vez que el zaguero vista la 'blanquirroja', por lo que se encuentra un poco nervioso por unirse por primera vez al equipo.

Gruber debutará con la 'blanquirroja'

De 23 años, el central se ha destacado rápido en la fila del cuadro bávaro y pese a su corta edad, se ha convertido en titular indiscutible y capitán del equipo. Pero el desafío de defender a un país es algo totalmente distinto y Gruber lo saber a la perfección, así lo hizo saber para el tabloide germano Bild.

"Ahora toca ir a Rusia. Eso es bastante duro. Claro que estoy un poco nervioso. Mentiría si dijera que estoy completamente tranquilo. Pero tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro", declaró el central para el medio alemán.

La nota menciona su ascendencia peruana, mencionando la nacionalidad de su madre. Además, sobre el contacto que tuvo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Esto lo confirmó el director deportivo del Nürnberg, Joti Chatzialexiou, al referirse sobre el viaje que el futbolista hizo a Lima.

"Queríamos asegurarnos de que pudiera jugar en la selección nacional. Y tenía que estar allí en persona para agilizar los trámites", indicó el directivo.

El presente de Fabio Gruber

Jugando su segunda temporada en la 2. Bundesliga, el zaguero nacido en Augsburgo, en la región de Baviera en 2002, le ganó el puesto al experimentado Robin Knoche. Esto le ha permitido disputar los 13 partidos que 'El Glorioso' ha disputado en la campaña y capitaneando en nueve oportunidades.

A inicios de la campaña pasada, el back central jugaba en la 3. Liga (tercera división) para el Verl, pero su nivel sobresaliente le valió para ser visto por el elenco bávaro, que no dudó en ficharlo. Se adaptó rápido al nivel de la segunda categoría y completó nueve compromisos, logrando anotar su primer y hasta ahora único gol ante Kaiserslautern.

Cabe precisar que el defensor de 1,88 metros de altura no había disputado antes partidos con selecciones juveniles de Alemania ni de Perú, por lo que los cruces ante Rusia y Chile marcarán su debut a nivel internacional.

