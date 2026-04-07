Fallece reconocido técnico rumano y leyenda que dejó huella en el fútbol europeo

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mundo del fútbol internacional se viste de luto tras conocerse la muerte de un reconocido técnico europeo, figura clave en la formación de varias generaciones de jugadores y en la consolidación de grandes proyectos deportivos que trascendieron fronteras. Su legado se extiende por décadas y su influencia se mantiene viva en quienes compartieron vestuario y banquillo con él.

Se trata de Mircea Lucescu, entrenador rumano que falleció a los 80 años este martes 7 de abril de 2026, alrededor de las 10:30 p.m. (hora local). El Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest, lugar donde el técnico se hallaba internado, confirmó la noticia a través de un comunicado oficial, señalando que Lucescu había sido derivado a UCI tras entrar en estado crítico por un infarto sufrido el pasado viernes.

Considerado uno de los técnicos más influyentes del fútbol europeo del Este, Lucescu fue el primer gran "enemigo" de Pep Guardiola en su etapa inicial como entrenador del FC Barcelona. Sus enfrentamientos en Champions League marcaron un capítulo especial en la rivalidad táctica de comienzos de los 2000.

We are deeply saddened to learn that the great Mircea Lucescu has passed away aged 80.



UEFA president Aleksander Čeferin has paid tribute to "one of the game's true originals - a man of rare football intellect, remarkable dignity and passion."



🔗 https://t.co/OoaSRWfphX pic.twitter.com/FwTjgVb2PT — UEFA (@UEFA) April 7, 2026

Trayectoria y legado

Lucescu dirigió a clubes de prestigio como el Shakhtar Donetsk, con el que conquistó la Copa de la UEFA en 2009, además de múltiples títulos nacionales en Ucrania. También pasó por equipos como el Inter de Milán, Galatasaray y Dinamo de Bucarest, dejando huella en cada institución.

Su estilo se caracterizó por combinar disciplina táctica con una apuesta por el talento joven, especialmente en el Shakhtar, donde impulsó a futbolistas brasileños que luego brillaron en Europa.

Eski teknik direktörümüz, 100. yılımızdaki şampiyonluğumuzun mimarı Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Seni hiçbir zaman unutmayacağız Lucescu, huzur içinde uyu.



Elveda Luce. 🖤🤍 pic.twitter.com/MfkGPKyhDm — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 7, 2026

Rivalidad con Guardiola

El técnico rumano fue uno de los primeros en poner a prueba al joven Guardiola cuando este iniciaba su carrera en el banquillo del Barcelona. Los duelos entre el Barça y el Shakhtar Donetsk se convirtieron en auténticos choques de estilos, con Lucescu consolidado como estratega experimentado frente a un Guardiola emergente que buscaba revolucionar el fútbol europeo.

La noticia de su fallecimiento generó múltiples mensajes de condolencias en el mundo del fútbol. Exjugadores, clubes y colegas destacaron su capacidad para reinventarse y mantenerse vigente durante décadas.

La partida de Mircea Lucescu deja un vacío en el fútbol internacional, pero también un legado que seguirá inspirando a entrenadores y jugadores. Su figura será recordada como la de un técnico que supo trascender fronteras y que, en su momento, se convirtió en el primer gran rival de Pep Guardiola en la élite europea.