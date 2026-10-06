Regatas vs Alianza Lima HOY: hora y dónde ver el amistoso por la Noche Regatas 2026

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Todo va quedando listo para el Regatas vs Alianza Lima, un duelo amistoso que promete llamar la atención de los hinchas del vóley peruano. El encuentro será uno de los platos fuertes de la Noche Regatas 2026, donde el cuadro local mostrará a sus nuevas figuras antes del inicio de la temporada oficial.

Regatas vs Alianza Lima por la Noche Regatas 2026

El partidazo de este martes 6 entre Regatas y Alianza Lima promete muchísimo. No solo será la presentación oficial del nuevo plantel chorrillano, sino también un tremendo examen frente a las vigentes tricampeonas de nuestro vóley.

La esperada Noche Regatas 2026 comenzará a las 4:30 p. m. con varias actividades para calentar el ambiente en Chorrillos. El plato de fondo será a las 5:30 p. m., cuando Regatas y Alianza Lima midan fuerzas en la cancha.

Los aficionados que no puedan acudir al recinto también tendrán la posibilidad de seguir el amistoso desde casa. Latina TV transmitirá el encuentro por sus señales 2 y 702 HD. Además, la señal estará disponible a través de la página web y el aplicativo del canal.

Regatas presentará a sus nuevas voleibolistas

La Noche Regatas 2026 será una oportunidad para que los hinchas conozcan de cerca las novedades del conjunto dirigido por el argentino Horacio Bastit, quien continuará al frente del equipo durante la nueva temporada.

Entre las principales incorporaciones aparecen Marina Scherer, Julieta Sández, Kyla Kenyatte, Evelyn Linares y Yujhamy Mosquera. A ellas se suman jugadoras que permanecen en el plantel, como Kiara Montes, Nicole Abreu y Camila Monge.

Regatas Lima, que cuenta con ocho títulos nacionales y es el club más laureado del vóley peruano, buscará recuperar protagonismo luego de terminar quinto en la campaña anterior. Por eso, el amistoso contra Alianza Lima también servirá para medir cuánto ha avanzado el equipo durante la pretemporada.

Al frente estará Alianza Lima, que llega con el objetivo de seguir afinando su preparación bajo las órdenes de Alejandro Schneider. El cuadro blanquiazul viene de disputar la Noche Blanquiazul, donde logró ganar todos sus partidos ante equipos internacionales.

Entre sus principales figuras aparecen Flavia Montes, Diana de la Peña, Clarivett Yllescas, Allie Holland, María Alejandra Marín, Cristina Cuba, Ysabella Sánchez, Ioana Baciu y Daniela Bulaich.

Así, el Regatas vs Alianza Lima marcará uno de los últimos amistosos antes del arranque de la Liga Peruana de Vóley. El duelo de la Noche Regatas 2026 se jugará a las 5:30 p. m., en Chorrillos, y podrá verse por Latina TV, además de su web y aplicativo.