¿Final de la Copa Libertadores ya no será en Lima? El plan que le quitaría la sede al Estadio Monumental

Los finalistas de la Copa Libertadores se conoció el último jueves, luego de que Palmeiras goleara a LDU de Quito y remontara la serie (4-3). Esto ha propiciado una final entre dos equipos de Brasil (Flamengo es el otro clasificado), por lo que el ente máximo del fútbol en este país propondría mudar la final en el Estadio Monumental de Lima a su país.

Plan del presidente de la CBF

El mandamás de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, declaró tras el triunfo del 'Verdao', que podría comunicarle a la CONMEBOL la posibilidad de que la definición del torneo se dispute dentro de su nación. Esto lo tendrían que evaluar ambas partes y luego comunicarlo a las autoridades deportivas.

"La CBF estará abierta al diálogo, en caso de que se tome una decisión en Brasil. Por ahora, será en Lima. Con esta final totalmente brasileña, vemos la posibilidad de traerla a Brasil si los clubes tienen esa intención, la CBF puede ayudar con esta comunicación con la CONMEBOL", sostuvo Xaud.

Sobre si cree que se pueda dar, el presidente de la confederación precisó que no lo había tomado en cuenta. Sin embargo, dado el contexto de una nueva final brasileña. Precisó que hay dos ciudades que se ofrecieron como alternativas para albergar la final de la Copa Libertadores.

"No había pensado en eso, ¿sabes? Debido a estas situaciones que están ocurriendo... pero el diálogo es posible. Belém y Brasilia se ofrecieron. Estas son las dos ciudades que ofrecieron sus opiniones, pero hay que esperar a la CONMEBOL y esperar por la opinión de los clubes si tienen el deseo o no", indicó.

CONMEBOL no contemplaría el cambio de sede

El plan de Samir Xaud se vería frenado debido a la postura del ente máximo del fútbol sudamericano. Según información que maneja el medio deportivo brasileño Globoesporte. La posición sería firme en mantener la final en Lima y no ha estudiado la posibilidad de que sea llevada a otra parte.

"Según la Conmebol, ya está definido todo el plan para la final, incluyendo los lugares de alojamiento, los entrenamientos y los traslados. Esto se presentó a los clubes en la reciente reunión en Luque, Paraguay, con representantes de los cuatro semifinalistas", indica una nota del medio.

