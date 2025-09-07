Bolivia se acerca al repechaje: Brasil mandaría equipo alterno para jugar en la altura de El Alto

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Las Eliminatorias Sudamericanas están casi definidas ya que los seis cupos que otorgan boleto directo al Mundial 2026 ya se han conocido. Sin embargo, solo queda por conocer la selección que ocupará la casilla siete de la tabla de posiciones la cual otorga la chance de jugar el repechaje por la Copa del Mundo.

De momento, Bolivia y Venezuela pugnan palmo a palmo por quedarse con esta posición para seguir luchando por asistir a la máxima fiesta del fútbol. Ambos combinados tendrán partidos más que complicados en la última jornada de estas Clasificatorias.

Brasil mandaría un equipo alterno

Como es conocido, toda Sudamérica le teme a los más de cuatro mil metros de altura de la ciudad El Alto, donde Bolivia recibirá a Brasil este martes 9 de septiembre. Por ello, parte de la prensa deportiva brasileña viene señalando que Carlos Ancelotti enviará un equipo alterno respecto al que goleó 3-0 a Chile el pasado jueves.

En el arco, Alisson se mantendrá como titular, pero en la defensa si presentó más de un cambio. Fabrício Bruno y Alex serían inicialistas como defensores centrales en reemplazo de Marquinhos y Gabriel Magalhães. Además, Caio Henrique y Vitinho parten como principales alternativas para ocupar los laterales izquierdo y derecho, respectivamente.

El estratega italiano tendrá que hacer una modificación obligada en el centro del campo ya que Casemiro quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Por ello, Andrey Santos sería titular al lado de Lucas Paquetá, quien tampoco fue titular ante Chile.

El ataque será la única zona donde mantendrá a los titulares ya que Estêvão, Gabriel Martinelli, Raphinha y Joao Pedro como único punta, entrenaron este domingo antes de viajar a Bolivia.

Gol com trilha sonora especial! 🎤🎶



Bruno Guimarães e Lucas Paquetá escolheram as músicas que embalam seus gols na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã.



E AÍ, CONHECIA ALGUMA? 🤔



VAMOS PRA CIMA, ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/JTgGsvuL9Y — brasil (@CBF_Futebol) September 5, 2025

Bolivia y Venezuela luchan por el repechaje

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas muestra a Venezuela en el séptimo lugar con 18 puntos y a Bolivia en octavo con 17. Los llaneros tendrán que recibir a una clasificada Colombia en Maturín, mientras que Bolivia al pentacampeón, Brasil.

Para que los altiplánicos alcancen el objetivo deberán ganar a como de lugar ante la 'Canarinha' y esperar que los venezolanos no sumen de a tres ante los cafeteros. Todo se definirá el martes desde las 6:30 p.m.

De esta manera, Brasil enviaría un equipo alterno a la altura de El Alto para disputar la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Bolivia. El local aún mantiene sus chances de acceder a la séptima casilla de estas Clasificatorias.