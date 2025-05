'Flaco' Granda se retracta tras acusar a Mr Peet de incitar violencia: "Me traicioné a mí mismo"

Tras acusar a Peter Arévalo, alias Mr Peet, de fomentar la violencia, Giancarlo Granda se pronunció en su canal de YouTube, Agranda TV, y admitió que fue en contra de sus propios principios. Además, reconoció que cayó en lo que él llama el 'periodismo de periodistas', una dinámica que siempre ha criticado.

Además, reveló que se contactó con Mr Peet para disculparse por sus palabras y expresó su respeto por el narrador de la Liga 1, a quien considera exitoso por ser auténtico.

"La Conar saca un comunicado en el cual, en alguna parte, insta a los comunicadores a no generar violencia. Yo, sacado por el pronunciamiento que recién lo estaba leyendo, hice referencia a Peter Arévalo, Mr. Peet, y dije que incitaba a la violencia. Primero, quiero decir que me traicioné a mí mismo, porque a mí no me gusta hacer periodismo de periodistas", dijo el 'Flaco'.