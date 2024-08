Fluminense no contará con Ignácio da Silva para el duelo de Copa Libertadores por 'culpa' de Sporting Cristal

13/08/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Los octavos de final de la Copa Libertadores arrancan este martes 13 de agosto con picantes duelos que sacarán chispas. Uno de los que más llama la atención es el Gremio vs. Fluminense que se jugará en el Estadio Couto Pereira desde las 5:00 p.m.

Este partido presenta conexión directa con Sporting Cristal, pues el cuadro tricolor tiene en sus filas a Ignácio da Silva que jugó la primera parte de esta competición con el elenco del Rímac. Sin embargo, el actual campeón del torneo no podrá contar con el defensor por una singular razón que involucra a los peruanos.

No estará Ignácio

Como se sabe, el central, que destacó en el balompié nacional, debutó este último fin de semana en el Brasileirao en lo que fue la derrota de Fluminense por 2-0 ante Vasco da Gama. Por ello, todo hacía indicar que estaría ante los de Porto Alegra para el arranque de esta llave.

Sin embargo, Mano Menezes, entrenador del Tricolor, anunció que no podrán contar con Ignácio da Silva al arrastrar una suspensión por la tarjeta roja que se le sacaron en el duelo jugado en El Alto ante Always Ready. El central ya cumplió una fecha en el duelo de vuelta de aquella fase, pero ahora no podrá disputar ese transcendental partido.

"Sobre Ignácio, primero tuvimos una situación: me gusta mucho cuidar los fichajes que hacemos para que rindan exactamente como él lo hizo en el partido. Segundo: lo hicimos hoy porque no puede jugar el partido de la Libertadores, sigue suspendido de su anterior club (Sporting Cristal). No lo tendremos el martes, la intención era tenerlo en buenas condiciones hoy. Y quedé muy feliz con su debut. Esto confirma el aumento que esperábamos de él", expresó Mano Menezes.

El pase más caro de la historia

Semanas atrás, Sporting Cristal anunció por todo lo alto el traspaso de Ignácio da Silva a Fluminense luego de sus buenas actuaciones en la Liga 1. Asimismo, los bajopontinos informaron que esta venta significa la más alta en toda la historia de la institución.

"La transferencia del defensor extranjero representa la más alta en la historia de nuestra institución y de los últimos años de la Liga 1. Cabe resaltar que el club recibirá el 50 % del traspaso, ya que el futbolista siempre conservó una participación de su pase. Asimismo, el club mantendrá un 20 % de participación en una futura transferencia el futbolista", indicaron.

De esta manera, Ignácio da Silva no podrá estar en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Gremio y Fluminense por 'culpa' de Sporting Cristal. El central arrastra una suspensión desde el partido con Always Ready en El Alto donde los celestes cayeron goleados.