Vinicius Jr y su polémico festejo ante Manchester City: el gesto que encendió la Champions League

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La victoria del Real Madrid sobre el Manchester City en Champions League dejó una escena que rápidamente dio la vuelta al mundo. El protagonista fue Vinícius Júnior, quien tras convertir un penal decisivo realizó un gesto dirigido a la afición rival que desató críticas y reacciones divididas. El brasileño simuló llanto con las manos y lanzó un mensaje que muchos interpretaron como provocación directa.

El hecho ocurrió en un momento clave del partido. El gol no solo abrió el marcador, sino que inclinó la eliminatoria a favor del Real Madrid, aumentando la tensión en el estadio. En ese contexto, el festejo tomó mayor relevancia, ya que no fue una celebración neutral, sino una acción cargada de significado frente a los hinchas locales.

VINÍCIUS JÚNIOR MARCA DE PENAL. SENTENCIA LA SERIE CON UN 4-0 GLOBAL Y ASÍ LO FESTEJA.



🇧🇷😏 pic.twitter.com/M7MhHGj25F — Ariel Di Doménico🎙✍🏻 (@ArielDiDomenico) March 17, 2026

Un gesto que generó polémica

Tras anotar, Vinícius se acercó a la tribuna del Manchester City e hizo el gesto de "llorar", acompañado por la frase: "lloren, lloren". Según reportes de 365Scores, esta expresión fue interpretada como una burla hacia los aficionados ingleses, quienes reaccionaron con abucheos inmediatos.

El gesto no pasó desapercibido ni dentro ni fuera del campo, ya que en redes sociales se volvió tendencia en cuestión de minutos. Mientras algunos lo consideraron una muestra de carácter competitivo, otros lo calificaron como innecesario en un partido de alto nivel.

La situación no pasó desapercibida por la hinchada.

Contexto y antecedentes

El festejo también se entiende dentro de un contexto previo. Existen antecedentes de tensiones entre Vinícius y sectores de la hinchada rival, lo que habría influido en su reacción tras el gol. En ese sentido, su celebración puede interpretarse como una respuesta a provocaciones anteriores.

Además, el momento del partido fue determinante. El penal llegó en una jugada clave que condicionó el desarrollo del encuentro, lo que elevó la carga emocional. Con la ventaja en el marcador, el Real Madrid logró manejar el resultado y avanzar en la competición.

Pese a la controversia, el árbitro no sancionó la celebración, por lo que el hecho quedó en el ámbito deportivo y mediático. No hubo tarjeta ni reporte disciplinario, lo que confirma que el gesto no fue considerado una infracción según el reglamento.

En conclusión, el festejo de Vinícius Júnior ante Manchester City en Champions League se convirtió en uno de los momentos más comentados del partido, tanto por su impacto deportivo como por su carga simbólica. La celebración, el gol y la reacción de la hinchada reflejan la intensidad de la Champions League, donde cada detalle puede generar repercusión global.