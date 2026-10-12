Franco Navarro Jr. disconforme con arbitraje del Alianza Lima vs. Cusco FC: "Es una vergüenza"

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Pese a que Alianza Lima derrotó 2-1 a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura, el gerente deportivo 'blanquiazul', Franco Navarro Jr., se mostró disconforme con las decisiones del arbitraje durante el trámite del partido.

Franco Navarro Jr. despiotrica contra el arbitraje del Alianza Lima vs. Cusco FC

En primera instancia resaltó el trabajo de "este grupo de muchachos y el cuerpo técnico" porque en su opinión "hicieron un partido impecable". Sin embargo, el integrante del club íntimo expresó su molestia por el gol anulado de Kevin Quevedo en el encuentro disputado la noche del último domingo, 11 de octubre, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el Cusco.

De acuerdo a su perspectiva, para él el atacante del cuadro dirigido por Pablo Guede no estuvo en posición adelantada y señaló que el equipo viene siendo perjudicado en distintos cotejos del campeonato local. Así lo manifestó tras la finalización del partido en diálogo con L1 MAX.

"La verdad es un escándalo lo que pasó hoy y lo que viene pasando con nosotros (¿A qué te refieres?) a la posición adelantada que dan en el gol de Quevedo que tiene los dos píes en nuestra cancha. No hay una sola toma que demuestre que es offside y no hace más que enaltecer el trabajo que hacen estos muchachos", sostuvo.

Al ser consultado si tuvieron oportunidad de dialogar con la plana arbitral afirmó que "ellos se mantienen en su postura de que es offside". Además, calificó a los árbitros como "las únicas personas en el mundo que creen que es offside". "Esto es complicadísimo (¿para ti es gol?) 100% gol", aseguró.

🎙️Franco Navarro : "ES UN ESCÁNDALO LO QUE PASÓ HOY Y LO QUE VIENE PASANDO CON NOSOTROS" "SON LAS ÚNICA PERSONAS EN EL MUNDO QUE CREEN QUE ES OFFSIDE". #ALL1MITE #AlianzaLima 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T https://t.co/R1WZm373TL October 12, 2026

Considera que hay personas que no quieren ver campeonar a Alianza Lima

En otro momento, el hijo del exfutbolista Franco Navarro, afirmó que hay personas que no quieren que Alianza Lima se corone campeón del torneo local y remarcó que se solidariza con Melgar tras polémicas en el partido ante Universitario. Además, indicó que no es la primera vez que

"Nosotros no somos los únicos afectados, yo me solidarizo también con la gente de Melgar porque fue un escándalo. Somos siempre los mismos equipos perjudicados y es horrible salir a quejarse porque a nadie le gusta, pero es necesario. Nosotros no pedimos que nos ayuden. Fue codazo, penal y expulsión en Cutervo, fue mano con Sport Huancayo, fue mano con UTC, fue expulsión en Chongoyape, ¡Hasta cuándo", refutó.

En conclusión, Franco Navarro Jr., se mostró disconforme con las decisiones del arbitraje del partido entre Alianza Lima y Cusco calificándolo como "vergüenza" por el gol anulado a Kevin Quevedo por posición adelantada, que según él no existió.