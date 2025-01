Franco Navarro y su tajante respuesta sobre el posible fichaje de Pablo Ceppelini: "Es un jugador interesante"

El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, se refirió a la posibilidad que Pablo Ceppelini se sume al plantel liderado por Néstor Gorosito en la temporada 2025.

En declaraciones la prensa, el directivo 'blanquiazul' confirmó el interés del club por contar con el jugador uruguayo, sin embargo, afirmó que el 'charrúa' es una de las posibilidades que tienen en la mira.

Asimismo, el exjugador indicó que los refuerzos se han acoplado de gran manera al plantel y destacó la mezcla de jugadores de experiencia con juveniles.

Al ser consultado por Brian Farioli, Franco Navarro aseguró que el futbolista debía pasar los exámenes médicos para ser contratado y reiteró que Alianza Lima no fichará a jugadores que no estén en condiciones.

"Lo de Farioli, ya declaré sobre el tema. Vino, tenía que superar unos exámenes médicos y no lo hizo. El área médica nos indicó que no estaba apto para entrenar y, en ese sentido, Alianza no va a contratar a ningún jugador que no esté en condiciones para ponerse a la orden del técnico", dijo a los medios de comunicación.