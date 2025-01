¡Tajante! Jean Ferrari se pronuncia sobre partido amistoso entre Universitario e Inter Miami

El administrador de Universitario de Deportes ('U'), Jean Ferrari, recordó la campaña del equipo en el 2024 y respondió sobre la posibilidad de disputar un partido amistoso contra Inter de Miami.

En declaraciones para L1 Max, el directivo 'crema' confirmó que existen conversaciones para jugar un encuentro contra el cuadro liderado por Lionel Messi e informó que esta semana se conocerá si llega a disputar este compromiso.

"Estamos en eso, se está trabajando en eso. Todavía no está cerrado, todavía no podemos oficializar nada porque no está oficialmente cerrado. Todavía son conversaciones nada más. Yo calculo que esta semana tendría que estarse cerrando en el caso que se pueda dar", declaró.