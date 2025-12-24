Universitario tendrá '9' africano: Cremas están a punto de fichar a delantero de Senegal

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes continúa reforzándose en este mercado de pases pensando en lo que será la temporada 2026 donde buscará el ansiado tetracampeonato y hacer un buen papel en la Copa Libertadores. De momento, los cremas solo han sumado dos elementos en su plantel tras el final del presente año.

Javier Rabanal llegó en reemplazo de Jorge Fossati para asumir la conducción técnica, mientras que Caín Fara también se sumó a las filas merengues para reforzar la línea defensiva. Sin embargo, en las últimas horas se conocieron novedades sobre la posición que más interesa a los hinchas de la 'U', el ataque.

Universitario tendrá 9 africano

Como ya es costumbre en los mercado de pases, diversos rumores se dieron a conocer sobre el delantero que Universitario fichará para el 2026. En primer lugar, se especuló sobre la llegada del atacante Michael Hoyos proveniente de Independiente del Valle.

Sin embargo, el propio jugador se encargó de descartar esta posibilidad ante la prensa ecuatoriana. Ahora, el periodista Enrique Vega de A Presión ha dado a conocer que la directiva merengue tendría negociaciones más que avanzadas con un atacante africano para la próxima temporada.

Se trata del delantero Sekou Gassama de 30 años proveniente de la segunda división del fútbol español. El atacante zurdo de 1.89 se desempeña actualmente en el CD Eldense y estaría dispuesto a venir al Perú ya que el proyecto de Universitario es de su agrado.

"Sekou Gassama (30) tiene conversaciones avanzadas con Universitario de Deportes. Restan detalles y la firma para cerrar el fichaje del delantero de nacionalidad española y senegalesa, a quien le entusiasma el proyecto y la Copa Libertadores 2026. Horas claves", indicó el hombre de prensa.

Sekou Gassama está cerca de ser jugador de Universitario.

Javier Rabanal emocionado con llegar a la 'U'

Días atrás, Javier Rabanal fue presentado públicamente como nuevo entrenador de Universitario. Durante la conferencia, el estratega español aseguró que no dudó ni por un momento firmar por los cremas tras conocer sobre su interés.

"Desde que vi la posibilidad de venir, teniendo en cuenta que tenía la posibilidad de salir de IDV, no me lo pensé. Estaba muy centrado en venir aquí, no atendí ninguna de las propuestas que pudiera surgir. Desde que vine en Libertadores sabía que era un sitio en el que me gustaría venir en algún momento de mi carrera", señaló.

En resumen, Universitario estaría cerca de fichar al delantero Sekou Gassama de 30 años de Senegal para convertirse en uno más de sus refuerzos para el 2026.