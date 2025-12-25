Matías Succar deja Alianza Lima sin convertir un solo gol: Delantero fue cedido a histórico de la Liga 1

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima continúa confeccionando su plantel de cara a la próxima temporada donde buscará nuevamente clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y volver a coronarse en la Liga 1. Para ello, en los últimos días anunció los fichajes de Pablo Guede como su flamante entrenador y de Luis Ramos como su nuevo atacante.

Matías Succar deja Alianza Lima

Pero al igual que los fichajes, los victorianos también dieron a conocer algunas salidas que dieron que hablar. La más llamativa fue la partida de Hernán Barcos quien deja el club donde es considerado por muchos hinchas como ídolo

Ahora, Alianza Lima reveló a la opinión pública que otro elemento que no seguirá en su plantilla será el delantero Matías Succar. El futbolista nacional no cumplió con las expectativas que tuvo la directiva y la hinchada por lo que le dice adiós al elenco íntimo tras una temporada y media donde no pudo anotar ni un solo tanto.

"¡Muchos éxitos en este nuevo desafío, Matías! Que esta etapa sume experiencia y crecimiento", indicó el club en sus redes sociales.

¡𝑴𝒖𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒆𝒙𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒂𝒇𝒊𝒐, 𝑴𝒂𝒕𝒊𝒂𝒔! 💪🏾



Que esta etapa sume experiencia y crecimiento. 👏🏾💙 pic.twitter.com/Y5WsLRatzL — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 25, 2025

Matías Succar será nuevo jugador de Cienciano

Y aunque Matías Succar no será considerado por Pablo Guede en Alianza Lima para este 2026, el delantero cuenta con un año más de contrato por lo que el club debía resolver este tema lo más pronto posible.

Por suerte, los íntimos llegaron a un acuerdo con Cienciano para cederlo en calidad de préstamo por todo el próximo año. El propio equipo cusqueño lo anunció mediante sus canales oficiales deseándolo lo mejor en esta nueva etapa.

"¡Bienvenido, Matías! Anunciamos a Matías Succar como nuevo jugador del club. El delantero, procedente de Alianza Lima, llega a préstamo por toda la temporada 2026. ¡Vamos con todo a defender nuestra sagrada camiseta!", señalaron.

¡𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗜𝗗𝗢, 𝗠𝗔𝗧𝗜𝗔𝗦! ⚽️🆕

Anunciamos a Matías Succar como nuevo jugador del club. El delantero, procedente de @ClubALoficial, llega a préstamo por toda la temporada 2026.



¡Vamos con todo a defender nuestra sagrada camiseta! ❤️💪🏻 pic.twitter.com/aoUGhhtI6q — Club Cienciano (@Club_Cienciano) December 25, 2025

Los cusqueños pretenden que el atacante pueda recuperar el nivel mostrado en equipos como Carlos A. Mannucci y Deportivo Municipal lo que lo llevó a jugar en el extranjero y a ser considerado en la Selección Peruana.

"En Cienciano, el delantero de 26 años buscará retomar su cuota goleadora y volver a ser considerado en la selección peruana, además de realizar una gran campaña en Liga1 y Copa Sudamericana", agregaron.

En resumen, Alianza Lima llegó a un acuerdo con Cienciano del Cusco para ceder a préstamo a Matías Succar por todo el 2026. El atacante nacional deja el club íntimo luego de una temporada y media donde no pudo convertir gol alguno.