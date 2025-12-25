Carlos Zambrano vuelve a encender la polémica por su relación con Hernán Barcos: "No es mi amigo"

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima cerró un 2025 donde por un lado dejó una buena imagen a nivel internacional, pero por el otro decepcionó en la Liga 1. Y es que luego de quedar eliminados en cuartos de final de la Copa Sudamericana, los blanquiazules no pudieron meterse en la pelea por el torneo local terminando como Perú 4 de cara a la próxima temporada.

Carlos Zambrano y su relación con Hernán Barcos

Tras finalizar el torneo, la prensa y gran parte de la hinchada aseguró que este mal cierre de año se debía a una mala relación entre los principales referentes del equipo. Por ejemplo, diversos rumores comenzaron a circular sobre una desconexión entre Hernán Barcos y Carlos Zambrano.

Estas versiones señalaban que el 'Pirata' no estaba de acuerdo con las constantes apariciones del central en las páginas de espectáculos por lo habría existido más de un roce. Sin embargo, esto fue descartado por el propio 'León' durante una reciente entrevista para el podcast 'Al Volante'.

Durante esta charla, Carlos Zambrano aseguró que nunca fue amigo de Hernán Barcos, pero también dejó en claro que a pesar de las diferencias que tuvieron, dentro de la cancha esto quedaba de lado ya que daría la vida por el atacante de ser necesario.

"Yo le he dicho muchas veces en su cara, Hernán no es mi amigo, pero en el campo y en el camarín, si hay problemas, voy a tener que pelear por él. Las diferencias que hemos tenido, la hemos hablado directo y claro. Se lo he dicho muchas veces", indicó.

Hernán Barcos y Carlos Zambrano tuvieron algunos roces en este 2025.

Nunca tuvo problemas

Siguiendo con más detalles, el excentral de Boca Juniors indicó que, a pesar de los rumores vertidos por la prensa, jamás tuvo algún tipo de problemas con el 'Pirata'. Incluso, se animó a revelar que en la interna íntima lo llamaban 'viejo' a modo de cariño debido a los 41 años que ya lleva a cuesta.

"Fuera de eso, siempre ha habido un respeto de por medio. Con el 'viejo' nunca tuve un problema. Hemos hablado muchas veces cara a cara, nos hemos dicho las cosas que pensamos y después en el club seremos siempre compañeros. El respeto siempre ha estado", añadió.

En resumen, Carlos Zambrano volvió a referirse sobre su relación con Hernán Barcos dejando en claro que no era su amigo, pero si tenía que matar por él, no dudaría en hacerlo.