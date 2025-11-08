¡Apagón en el Monumental! Así fue la vuelta olímpica de Universitario tras consagrarse tricampeón

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En una noche histórica, Universitario de Deportes celebró su tricampeonato de Liga 1 con una particular vuelta olímpica en el Estadio Monumental: ¡con un apagón en el recinto de Ate! Futbolistas, hinchas y el equipo técnico festejaron la obtención de su título en un ambiente lleno de emoción y fervor.

La noche del viernes, 7 de noviembre, se convirtió en una de celebración y algarabía en el Estadio Monumental. Pues bien, pese a que el encuentro contra Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura terminó con un empate 0-0, Universitario de Deportes no dudó en festejar a lo grande en el recinto de Ate su coronación como campeón de la temporada 2025.

Los cremas alzaron las tres copas. Andy Polo fue el encargado de levantar el plato del Clausura, mientras que el capitán de Universitario, Aldo Corzo, levantó la Copa del Clausura. Para la celebración, los cremas sacaron de sus vitrinas los trofeos del 2023 y del 2024.

Además, Edison Flores y Álex Valera no se quedaron atrás y se sumaron al frente al levantar las copas frente a todos los hinchas que se hicieron presente en el Monumental para festejar su nueva conquista en el balompié peruano. Luego de recibir las medallas y el trofeo de la Liga 1, los jugadores se dispusieron a recorrer toda su cancha; sin embargo, sorprendieron con un inesperado detalle.

Vuelta olímpica a oscuras en el Monumental

La institución 'merengue' procedió a apagar todas las luces del recinto deportivo y todos los jugadores, cargando los tres trofeos obtenidos en los últimos años, comenzaron a correr por toda la cancha alumbrado solo por bengalas y los flashes de los celulares, mientras que los hinchas desde la tribuna comenzaron a cantar "el apagón, el apagón".

La vuelta olímpica de Universitario a oscuras, no tardó en ser relacionado como un recordatorio de la final del 2023, cuando la 'U' venció a su clásico rival, Alianza Lima, en la vuelta disputada en Matute y momento en que el "compadre" decidió apagarle las luces, generando una serie de críticas y opiniones divididas, ya que muchos alegaron que el club blanquiazul intentó "sabotear" ese día la celebración crema".

Hinchas de la 'U' cantaron "el apagón"

La celebración del equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati por el 'Tri' también incluyó un espectáculo de luces y fuegos artificiales que cubrieron el cielo limeño, acompañados por videos proyectados en las pantallas del estadio que repasaron los momentos más importantes de la temporada.

Equipo de Fossati se consagró tricampeón.

Es así como el Monumental se vistió de fiesta y algarabía la noche de ayer. El plantel de Universitario de Deportes optó por apagar las luces del recinto y dar la vuelta olímpica, con bengalas en mano, para celebrar su tricampeonato.