Gustavo Alfaro lanza advertencia previo al Perú vs Paraguay: "Queremos tener un mejor ranking FIFA"

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de Perú se quedó sin chances de clasificar al Mundial del 2026, a falta de una fecha, que será ante Paraguay en Lima. Pero esto no es un impedimento para Gustavo Alfaro, entrenador del conjunto guaraní, ya clasificado, de querer irse con los tres puntos y así, ascender en el ranking de selecciones de la FIFA.

¿Qué dijo el Alfaro del partido?

En conferencia de prensa, el estratega argentino señaló que buscará romper la mala racha que tiene el combinado paraguayo en suelo peruano. Por eliminatorias nunca se ha podido imponer, rescatando empates en solo dos visitas, siendo la última en el certamen clasificatorio para Sudáfrica 2010.

"El sábado nos ponemos a trabajar en Perú, ya tenemos el objetivo puesto en que queremos hacer y lo que vamos a buscar. Nunca le ganamos a Perú en Lima. Queremos tener un mejor ranking FIFA y seguir creciendo. Ahora empieza otro tipo de búsqueda", manifestó.

Tras asegurar el pase a la próxima cita mundialista, Alfaro se mostró feliz y agradecido con la oportunidad que Paraguay le dio. Este será la segunda Copa del Mundo que asista como entrenador, luego de clasificar con Ecuador para el torneo realizado en Qatar en 2022.

"Es una dicha estar en otra Copa del Mundo. Los muchachos la hicieron fácil, yo solo vine a agitarlos para que reaccionen. Este partido lo jugaron seis millones y medio de personas", sostuvo.

Paraguay llega con todo a Lima

De cara al cierre de las eliminatorias, los 'guaraníes' van por la victoria para tratar de subir del sexto lugar, siempre que se den otros resultados. Sin embargo, la tarea para la 'albirroja' es difícil, debido a que por este certamen, nunca se pudo imponer en ocho visitas, con seis derrotas y dos empates.

Además, desde el 2014 la 'blanquirroja' no pierde ante Paraguay en partidos oficiales o amistosos. Con ocho victorias y y cuatro empates, Perú sostiene un invicto que le invita a creer en cerrar con un triunfo ante su hinchada. El partido se jugará en el estadio Nacional de Lima el próximo martes 9 de setiembre a las 6:30 de la tarde.

De esta forma, el entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, anunció que buscará los tres puntos en el partido ante Perú. El estratega argentino buscará el primer triunfo del conjunto guaraní en la capital, algo que no han podido hacer sus antecesores, sacando un punto solo en dos oportunidades.