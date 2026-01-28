Hernán Barcos ENVÍA DARDO en medio de crisis en Alianza Lima por indisciplina: "Yo si fui profesional"

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para nadie es un secreto que Alianza Lima atraviesa por una crisis institucional luego de los hechos ocurridos en Uruguay. Una joven argentina denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco Y Sergio Peña por abuso sexual por lo que estos jugadores fueron separados inmediatamente del club.

Hernán Barcos evitó hablar sobre el escándalo en Alianza

Luego de unos días de este hecho, Hernán Barcos conversó largamente con el programa 'Hablemos de Max' donde fue consultado sobre este hecho y otros temas relacionados al elenco de La Victoria.

Sin embargo, el popular 'Pirata' evitó referirse a esta delicada situación asegurando que no busca perjudicarlos con sus palabras y por respeto a los hinchas del club. Por ello, expresó su deseo de que Alianza Lima pueda salir rápidamente de la situación.

"Lo último que quiero es perjudicar a Alianza y hoy el club está en otra situación. Espero que le vaya bien, que trate de salir de esta situación. Por respeto al hincha de Alianza prefiero cortarlo ahí", indicó.

🎙️ Hernán Barcos: "YO SÍ FUI UN PROFESIONAL CUANDO ESTUVE EN LOS 5 AÑOS EN ALIANZA LIMA"



"Por algo el hincha me respeta y me valora"



Ingresa al programa 👉🏽https://t.co/YClyaFkhRd



📅 Todos los martes y jueves a la 12:30 p.m. pic.twitter.com/76LSJMlLjd — L1MAX (@L1MAX_) January 28, 2026

Yo si fui un profesional

En esa misma línea, Hernán Barcos dejó en claro que durante los cinco años que estuvo en Alianza Lima siempre se manejó de manera profesional y que por ello cree que el hecho los hinchas le tienen tanto cariño.

"Yo fui un profesional los cinco años que estuve en el club, nunca tuve una falta de nada y estoy muy tranquilo y en paz con lo que hice y no hice en Alianza Lima, por algo creo que el hincha me respeta y valora", añadió.

Es importante precisar que el Pirata fue señalado en las últimas semanas como un elemento que no gustaba en la interna de Alianza Lima de parte de un grupo de referentes. Incluso, se especuló que uno de los principales involucrados en el escándalo de indisciplina como lo es Carlos Zambrano, fue uno de los que ayudó a su salida al no tener afinidad.

"Sigan confiando en su club, ellos son hinchas de alianza lima y eso no va a cambiar nunca. Sigan confiando y apoyando al club porque es lo que el club necesita", fue su mensaje final.

En resumen, Hernán Barcos resaltó su profesionalismo durante los cinco años que estuvo en Alianza Lima entre el 2021 y 2025. El delantero argentino dijo esto en medio del escándalo de indisciplina que atraviesa el club victoriano a raíz de una grave denuncia por abuso sexual.