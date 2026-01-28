Ricardo Gareca aprueba llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima: "Es un jugador de jerarquía"

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima está cerca de cerrar a su último refuerzo extranjero luego de llegar a un acuerdo con Esteban Pavez. El volante chileno ha sido pedido expreso del director técnico Pablo Guede por lo que en las próximas horas se concretaría la operación.

Con 35 años y una carrera más que resaltante, el volante llegaría al conjunto blanquiazul a aportarle la experiencia que busca el entrenador argentino en esa zona del campo. Como se recuerda, el director técnico del equipo victoriano parece no estar contento con los elementos con los que cuenta ya que utilizó a Gianfranco Chávez en dicho puesto a pesar de ser central por naturaleza.

Ricardo Gareca aprueba llegada de Esteban Pavez

Uno que conoce al detalle las cualidades de Esteban Pavez es Ricardo Gareca Nardi. El popular 'Tigre' convocó al volante en más de una oportunidad cuando fue entrenador de Chile en las Eliminatorias anteriores. Por ello, el programa 'Nada que no sepa' difundió un audio donde el 'Flaco' resalta las cualidades del futbolista, así como su liderazgo dentro y fuera de las canchas.

En primer lugar, el extécnico de la Selección Peruana dejó en claro que su experiencia y profesionalismo serán de gran aporte para el primer equipo de Alianza Lima. A su vez, indicó que conoce el puesto de volante de contención a la perfección por lo que sería un refuerzo de jerarquía.

"Esteban Pavez es un volante de contención de mucha experiencia, muy profesional. Tiene una carrera importante. Y bueno, es un jugador de jerarquía, el juego de él se basa en la contención, en el liderazgo. Es un líder dentro y fuera de la cancha. Así que es un buen refuerzo para Alianza por el profesionalismo de Pavez y por la experiencia que tiene", indicó.

Llegaría en las próximas horas

Gracias a que la mayoría de clubes aprobó la presencia de 7 extranjeros en cancha sin ningún tipo de restricción, Alianza Lima aceleró las negociaciones para complementar la llegada del centrocampista chileno.

Según las últimas informaciones que se pudieron conocer, Pavez estaría pisando suelo peruano en las próximas horas para luego someterse a los exámenes médicos de rigor y posteriormente estampar la firma que lo convertirá en nuevo jugador victoriano.

En resumen, Ricardo Gareca, exentrenador de la Selección Peruana y de Chile, no solo aprobó la llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima, sino que lo llenó de elogios ya que lo conoce de su paso por 'La Roja'.