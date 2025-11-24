Hernán Barcos se pronunció sobre su cuestionada permanencia en Alianza Lima ¿Se queda o se va?

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima cerró su participación en el Torneo Clausura este domingo 23 de noviembre goleando por 3-0 a UTC en Matute. Y aunque la victoria fue clave de cara a los play off de la Copa Libertadores, la atención se centró en lo que sucedía con Hernán Barcos y su sonada continuidad en el club.

Como se sabe, el propio 'Pirata' reveló días atrás que existe una alta posibilidad de dejar el club a final de temporada ya que aún no llegaron a un acuerdo para renovar su contrato. Por ello, los miles de hinchas que acudieron al Estadio Alejandro Villanueva corearon su nombre en más de una oportunidad exigiendo su permanencia en la institución.

Hernán Barcos se pronunció sobre su continuidad en Alianza

Al finalizar el partido, el propio Hernán Barcos se dio unos minutos para atender a la prensa que se encontraba en la zona mista. Ahí, el delantero de 41 años se pronunció en primer lugar sobre los cánticos de los aficionados durante gran parte del duelo mostrándose agradecido por dicho gesto.

"Es muy lindo y con mucho cariño. La verdad que feliz por eso y orgulloso de estar acá en Alianza. Esperemos que esta semana se resuelva y tener la tranquilidad ante todo. La respuesta en realidad es de Alianza, saben lo que yo quiero y me tiene que dar una respuesta", indicó.

Seguidamente, el 'Pirata' dejó en claro que en los próximos días se debería resolver el tema de su continuidad en Alianza Lima. Según indicó, el club también cuenta con interés de que se quede, pero que ello se verá tras el final del campeonato.

¡SE QUIERE QUEDAR! Hernán Barcos ⭐️, delantero de Alianza Lima 🔵⚪: "Estoy orgulloso de estar acá y esperemos que esta semana se resuelva el tema de mi contrato". pic.twitter.com/OAspCqa9rM — GOLPERU (@GOLPERUoficial) November 23, 2025

"Esta semana nos juntamos y ahí resolveremos. En teoría sí (interés de ambas partes), pero en la semana conversaremos y veremos. Yo siento que el club quiere que me quede, tiene interés, ya me lo han manifestado en varias oportunidades y por eso estamos esperando que termine el campeonato para conversar y ver cómo quedamos", añadió.

Descartó que existan desacuerdos económicos

Por último, el máximo goleador extranjero del elenco blanquiazul descartó rotundamente que su contrato aún no se renovara por temas económicos como se especuló en los últimos días.

"Económico no es, el tiempo puede ser. La situación en sí no la sé. Pero seguramente será para darle una respuesta a todos los jugadores, no solamente a mí", finalizó.

En resumen, Hernán Barcos se refirió a un sonada continuidad en Alianza Lima indicando que en los próximos días se resolverá el tema con la dirigencia.