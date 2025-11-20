RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Conversará con la dirigencia

¿Hernán Barcos se va de Alianza Lima? Interés desde Uruguay no asegura continuidad del '9' argentino

La continuidad de Hernán Barcos en Alianza Lima no está asegurada y las opciones se han reducido tras un interés desde Uruguay para contar con los servicios del delantero de 41 años.

Hernán Barcos podría estar ante su adiós con Alianza Lima. (Difusión)

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 20/11/2025

Desde el 2021, Alianza Lima ha tenido en Hernán Barcos a un jugador referente, al aceptar jugar la Liga2, lo que finalmente no ocurrió por el fallo del TAS. Sin embargo, la historia del delantero argentino puede llegar a su fin luego de conocerse un interés desde Uruguay que le pondría fin a su estadía en Matute.

'Pirata' confirmó contacto con club uruguayo

A la salida de las prácticas del cuadro victoriano, el 'Pirata' atendió a los medios y confirmó que existe un acercamiento con el club Albion FC, que recientemente se consagró en la segunda división charrúa. Esto le permitirá al '9' jugar en la máxima categoría uruguaya, aunque todavía debe definir su situación.

"Me han hablado, obviamente lo he escuchado, pero les dije que la prioridad la tiene Alianza y después veré. Supuestamente después de UTC el club va a empezar a decidir y ahí veremos qué pasa", sostuvo Barcos.

El delantero de 41 años manifestó que personalmente, quisiera continuar su carrera y cerrarla en La Victoria. No obstante, la conversación que sostendrá con la dirigencia será clave para determinar si ambos tienen las mismas aspiraciones de cara a la siguiente temporada.

"Saben mis deseo, lo he manifestado varias veces, ellos están estudiando la posibilidad. Después queda en ellos el sí o no. Son cosas del fútbol, uno no tiene garantizado nada, así como me han querido cuatro o cinco años seguidos, me pueden decir que no. Duele el tener que irse por lo que uno siente por Alianza, pero el fútbol es así", sentenció.

Los números de Barcos con Alianza Lima

Desde su arribo a tienda 'íntima' a inicios del 2021, ha disputado un tota de 186 partidos oficiales, anotando 76 goles en todas las competiciones y dando 29 asistencias. Con los blanquiazules se consagró campeón nacional en dos oportunidades, en su primera campaña y completando un bicampeonato al año siguiente.

En el curso presente ha participado de 44 partidos, compartiendo la alternancia con Paolo Guerrero. Su aporte goleador ayudó a que los 'grones' accedan a la fase de grupos de la Copa Libertadores y posteriormente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La posibilidad de que Hernán Barcos continúe en Alianza Lima dependerá de las conversaciones que sostenga el delantero con la dirigencia. Un interés desde Uruguay podría llevar al '9' argentino ha ponerle fin a su etapa en el cuadro victoriano tras cinco temporadas.

