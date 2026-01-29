Hernán Barcos habla de su enfrentamiento con Álex Valera y qué hará si lo vuelve a ver: "Le daré un..."

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A pocos días del inicio de la Liga 1 2026, Hernán Barcos se pronunció sobre su enfrentamiento con Álex Valera, una escena que generó revuelo mediático tras un clásico pasado. El goleador argentino, ahora en FC Cajamarca, reveló qué hará si lo vuelve a ver al delantero de Universitario de Deportes.

Barcos aclara lo sucedido con Valera

El 'Pirata' aseguró que el conflicto fue exagerado por la prensa y que no pasó de una discusión normal dentro del terreno de juego.

🎙️ Hernán Barcos sobre Alex Valera: "QUEDÓ AHÍ EN EL CAMPO"



"Uno a veces se equivoca y dice cosas que no debe decir, pero yo no dije nada fuera de lo normal"



"Creo que por respeto quedó ahí. Se le dio demasiada importancia a algo que fue en el campo y quedó así. Pasa. A veces uno se equivoca, o dice cosas en caliente que no debe decir, pero en mi caso no dije nada de lo normal", comentó en L1 MAX.

Hernán Barcos enfatizó que no tiene ningún problema con Álex Valera y aplaudió la actitud del delantero de Universitario de Deportes por no continuar alimentando la polémica.

"Quedó en el campo. No tengo nada en contra de nadie y mucho menos de colegas. Creo que Álex hizo bien en no seguir dándole de comer a todo esto", señaló, dejando claro que el tema no afectará la relación profesional entre ambos.

¿Qué hará si se vuelve a ver con Valera?

En la misma entrevista fue consultado sobre un posible reencuentro con Álex Valera en futuros partidos. Hernán Barcos se mostró relajado y conciliador.

"Yo no hablé con él en privado, pero seguramente lo encontraré. Lo saludaré y le daré un abrazo, como todos los partidos en los que hemos jugado en contra. Somos colegas y sabemos cómo funciona el tema del fútbol", explicó.

Hernán Barcos habla de Alianza Lima

El 'Pirata' Barcos evitó hablar sobre los recientes temas extradeportivos en Alianza Lima, deseando éxito en lo que viene.

"Lo que puedo afirmar es que durante los cinco años que estuve en el club fui un profesional, nunca tuve una falta y estoy muy tranquilo con lo que hice y lo que no hice en Alianza Lima. Me siento en paz y con tranquilidad", detalló sobre su etapa en tienda blanquiazul.

Finalmente, expresó: "Siempre voy a dejar las puertas abiertas para Alianza, porque es un club al que le tengo cariño y deseo que le vaya bien".

Así, Hernán Barcos cierra el capítulo de su enfrentamiento con Álex Valera, dejando en claro que todo quedó en la cancha, que no guarda rencor y que en un futuro encuentro lo saludará con un abrazo, como corresponde entre colegas del fútbol.