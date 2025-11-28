Hincha del Palmeiras fallece tras incidente en Barranco: Esto se sabe del TRÁGICO suceso

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La fiesta y algarabía que se vive en Lima por la final de la Copa Libertadores 2025, se vio opacada tras la fatal muerte de un hincha del club Palmeiras en el distrito de Barranco.

Fallece hincha del Palmeiras

La tarde de este viernes 28 de noviembre, un hincha del equipo brasileño perdió la vida mientras se trasladaba en un bus junto a otros simpatizantes que viajaron a Lima para formar parte de la final de la Libertadores en la que Palmeiras enfrentará a Flamengo, mañana sábado.

Noticia en desarrollo...