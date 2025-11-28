RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Fatal hecho

Hincha del Palmeiras fallece tras incidente en Barranco: Esto se sabe del TRÁGICO suceso

Un hincha del club Palmeiras perdió la vida luego de sufrir un fatídico accidente en el distrito de Barranco, ello sucede a un día de la final de la Copa Libertadores 2025.

Hincha del Palmeiras falleció en Barranco (Foto: Difusión)

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 28/11/2025

La fiesta y algarabía que se vive en Lima por la final de la Copa Libertadores 2025, se vio opacada tras la fatal muerte de un hincha del club Palmeiras en el distrito de Barranco. 

Fallece hincha del Palmeiras

La tarde de este viernes 28 de noviembre, un hincha del equipo brasileño perdió la vida mientras se trasladaba en un bus junto a otros simpatizantes que viajaron a Lima para formar parte de la final de la Libertadores en la que Palmeiras enfrentará a Flamengo, mañana sábado.

Noticia en desarrollo...

