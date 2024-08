Hinchas de Cienciano 'EXPLOTAN' por fichaje de Christian Cueva: "Que vaya a chupar al norte"

Christian Cueva sorprendió a todos ayer, 18 de agosto, al llegar a Cusco y anunciar que formará parte del club Cienciano e incluso ser visto en su primer día entrenamiento. Sin embargo, no habría generado una buena impresión ante los hinchas de la escuadra conocida como el 'Papá de América'.

A través de las redes sociales, varios hinchas de Cienciano aprovecharon en dar a conocer sus molestias por saber que el popular 'Aladino' se uniría al "equipo de sus amores", tras estar vinculado en distintos escándalos de juergas y especialmente, por serle infiel a la madre de sus hijos, Pamela López.

Los hinchas no confían en que 'Cuevita' rendirá adecuadamente en la cancha y aseguraron que lo mejor para él es dar "un paso al costado" y buscar otro equipo que le pueda dar la oportunidad de demostrar su nivel de juego. Asimismo, alegaron que "no sabrá respetar al club" y se ganará el "odio de todos".

"Cueva no quiere a Cienciano, no aportaría nada, es un borracho", "no respeta en ningún club a los hinchas, acá en Cusco la gente se le va a ir encima", "que se vaya al norte a chupar", "cada jugador se educa, si no rinde que se vaya", "recontra borracho", "y todavía es creído", expresaron algunas personas, según el video compartido por Erick Cortez.