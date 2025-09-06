¡Orgullo peruano! Ignacio Buse se consagró campeón del Challenger de Sevilla

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Un día histórico para el tenis peruano en España. Ignacio Buse (135° ATP) se consagró campeón del LXII Copa Sevilla, torneo Challenger 125 disputado en las instalaciones del Real Club de Tenis Betis, donde un abarrotado estadio acompañó la jornada decisiva. La primera raqueta nacional venció por 2-1 a Genaro Olivieri.

Campeón a pura garra

El tenista peruano, superó al argentino Genaro Alberto Olivieri con un marcador de 6-3, 3-6 y 6-3 en 2 horas y 15 minutos de enfrentamiento. Con esta hazaña el representante nacional celebró su segundo título Challenger de su carrera, siendo su título más importante.

Era la primera vez que Buse y Olivieri se enfrentaban, pero ello no fue problema para que 'Nacho' con garra y convicción se lleve el triunfo. En el primer parcial, Buse triunfó comodamente 6-3. Posteriormente, en el segundo set el tenista nacional fue sorprendido por su rival y perdió 6-3.

🎾CHALLENGER 125 🇪🇸SEVILLA 🟤 (06/SET): 🇵🇪IGNACIO BUSE OBTIENE SU 3ª 🏆TROFEO CHALLENGER DE SU CARRERA (2º🏆 EN EL AÑO)‼️



👤Final

✅(6)🇵🇪I. Buse (Nº135) a 🇦🇷G. Olivieri (Nº259): 6-3 3-6 6-3



📈Live Ranking 🇵🇪: Nº112🔺23 (Asegura nuevo mejor ranking)



📊 Record W-L de 🇵🇪Nacho en... https://t.co/gmYgeSk7J1 pic.twitter.com/dftO3XlNMb — Tenis Peruano (@PeruanoTenis) September 6, 2025

Tras la paridad, el último set definiría quien triunfaría. Ignacio Buse pidió asistencia médica, pero eso no doblegó al tenista patrio para demostrar su gran nivel y sellar su victoria por 6-3.

Un excelente presente

A sus cortos 21 años, el deportista atraviesa un buen y destacado momento en su carrera. En este año ha hecho historia cuando ingresó al cuadro principal del US Open, en el que lastimosamente perdió frente al número 6° del ATP, Ben Shelton. Además, anteriormente logró ser ganador del Challenger de Heilbronn, celebrado en Alemania.

Su gran actualidad le ha valido para liderar y formar parte del equipo nacional que participará en la Copa Davis 2025 ante Portugal en el Lawn Tennis de Lima. Lo acompañarán, el experimentado Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno y Alexander Merino.

IPD destaca a Ignacio Buse

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) recurrió a su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, destacó la hazaña de Ignacio Buse catalogándolo como "el mejor tenista peruano del momento".

"El mejor tenista peruano del momento conquistó España, y nada menos que para llevarse su segunda copa ATP, el Challenger 125 de Sevilla. Ignacio Buse (puesto 133) consiguió su título más importante tras superar al argentino Genaro Alberto Olivieri por 2 sets a 1 (6-3, 3-6 y 6-3)", se lee en el post del ente máximo del deporte nacional.

El mejor tenista peruano del momento conquistó España, y nada menos que para llevarse su segunda copa ATP, el Challenger 125 de Sevilla. Ignacio Buse (puesto 133) consiguió su título más importante tras superar al argentino Genaro Alberto Olivieri por 2 sets a 1 (6-3, 3-6 y 6-3). pic.twitter.com/XOhWAmPh2g — ipdperu (@ipdperu) September 6, 2025

De esta manera, el tenista peruano Ignacio Buse hizo historia en España luego de consagrarse campéon del LXII Copa Sevilla, torneo Challenger 125 tras vencer 2-1 a su contrincante argentino Genaro Alberto Olivieri.