Final US Open 2025: Alcaraz y Sinner se enfrentan este domingo por el título

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El número uno y dos del mundo del tenis se enfrentan en la final del US Open 2025: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, se enfrentan en un cara a cara en uno de los encuentros de más alto nivel. Esta será la tercera final en la que compiten por un título, anteriormente fue en las finales de Roland Garros y Wimbledon.

Los mejores del tenis compiten

Un partido de gran expectativa, de tal manera que el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se presentará en las graderías de Arthur Ashe, estadio en el que se dará el encuentro. Quien salga campeón no solo levantará el último 'majors' de la temporada, sino que logrará el puesto más alto del ranking ATP.

Jannik Sinner, actualmente es el número uno del mundo, por lo que buscará defender su título. Ya lo hizo en Australia esta temporada. Además, está en juego el igualar al murciano en títulos de Grand Slam.

Sinner se ha convertido en el jugador más joven de la historia en participar en las 4 finales de Grand Slam en una misma temporada.El italiano ha cedido únicamente dos sets desde su arribo a Nueva York. Uno contra Denis Shapovalov, en segunda ronda, y recientemente contra Felix Auger-Aliassime, en semifinales.

En una entrevista para los medios, Sinner se refirió a su relación con Alcaraz, asegurando que disfruta de jugar contra este.

"Nos gusta vernos en la cancha. Considerando nuestros rankings, significa que nos fue bien en el torneo. Fuera de la cancha, también nos encontramos a veces. Es genial. Tenemos una gran relación fuera de la cancha", manifestó

Las acciones están programadas para iniciar a la 1:00 p. m. en Perú, a las 2:00 p. m. en Venezuela y a las 3:00 p. m. en Argentina. El esperado compromiso entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner será transmitido en nuestro país a través de la señal de ESPN, canal que puede sintonizarse a través de las operadoras de cable. Otra opción es la cadena internacional Disney+.

Final femenino se celebró ayer

Aryna Sabalenka levantó nuevamente el trofeo del US Open, esta vez venciendo en la final a Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6(3), logrando de esta manera su segundo títulos consecutivo en Flushing Meadows y el cuarto Grand Slam de su carrera, consolidandose en la élite de tenis femenino, así como su posición de liderazgo en el ranking WTA.

De esta manera, se celebrará este domingo 7 de septiembre la final del US OPEN masculino, en el que se medirán Carlos Alcaraz y Jannik Sinner para alzar el trofeo.