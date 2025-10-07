Nicola Porcella genera controversia al decir que "su sangre es mexicana" y evita reconocer sus raíces peruanas

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nicola Porcella volvió a ser tendencia en redes sociales tras su participación en el programa mexicano "Montse y Joe", transmitido por Unicable.

Durante una dinámica espiritual dirigida por una terapeuta, el actor peruano evitó pronunciar frases que reconocieran sus raíces peruanas, generando sorpresa entre los presentes y miles de reacciones en internet.

La especialista le pidió agradecer a sus padres y al país donde nació, invitándolo a repetir: "Mi sangre es peruana". Sin dudar, Porcella respondió: "Mexicana".

Su afirmación provocó un silencio incómodo en el set, seguido de risas nerviosas. La terapeuta insistió en que repita la frase correctamente, y aunque el actor accedió, su expresión reflejaba incomodidad.

El ambiente se volvió aún más tenso cuando se le pidió decir: "Mi primer éxito en la vida fue haber nacido en Perú". Entre risas, Porcella admitió: "Eso me va a costar". Finalmente, accedió a repetir las palabras, pero la resistencia del actor fue evidente para el público y sus compañeras de programa.

Nicola Porcella se avergüenza de ser peruano.

Lo ha dicho en un canal de televisión mexicano. ¡Que vergüenza! Que nunca mas regrese al Peru. pic.twitter.com/NvoHcTSAyu — Jaime Serra 🇵🇪 (@JaimeSerra) October 6, 2025

Entre la risa y la incomodidad: un conflicto con su origen

Durante la transmisión, las cámaras captaron la mezcla de nervios e ironía en el rostro del actor. Aunque intentó mantener el humor, la terapeuta le recordó que debía "agradecer a la madre tierra". Ante ello, Porcella comentó entre risas: "La Pachamama, güey, de Perú", evidenciando cierta distancia emocional con su país natal.

La escena rápidamente se viralizó. En redes sociales, la frase "mi sangre es mexicana" se convirtió en tendencia, generando un intenso debate.

Algunos usuarios interpretaron sus palabras como un rechazo a su identidad peruana, mientras que otros defendieron al actor, alegando que se trató de una reacción espontánea frente a la presión del momento.

"Te amamos, Nico, nadie tiene derecho a juzgar tus procesos", escribió una fan mexicana. En contraste, muchos internautas peruanos criticaron su actitud: "Negar tus raíces es como negar a tus padres", recordando las palabras de la periodista Magaly Medina, quien también reprochó su postura públicamente.

Un pasado que aún lo persigue

Nicola Porcella vive en México desde hace varios años, intentando reconstruir su carrera tras las polémicas que marcaron su paso por la televisión peruana. Ha declarado sentirse más cómodo en el país azteca, donde encontró nuevas oportunidades como actor y conductor.

Sin embargo, su relación con el Perú sigue siendo un tema sensible. Durante la conversación, la terapeuta le advirtió que "rechazar su sangre es rechazar a sus padres", a lo que Porcella respondió con tono reflexivo: "Tengo miedo al éxito, porque ya, pues, cuando lo vives... no sé qué vendría a ser éxito".

El encuentro cerró con un aire introspectivo. Aunque el actor aceptó las frases propuestas por la especialista, sus gestos y palabras revelaron un conflicto interno con su identidad y su pasado en el Perú. El episodio dejó claro que, más allá de la controversia mediática, Nicola Porcella aún carga con las heridas de una historia que no ha terminado de sanar.