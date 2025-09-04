Guillermo Salas le respondió a Jefferson Farfán: "Confundió la amistad con el tema profesional"

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El 'dardo' que Jefferson Farfán lanzó a Guillermo Salas, su excompañero y entrenador, tuvo al fin su réplica. El 'chicho' declaró para el canal oficial de la Liga1 y dio sus descargos, con la supuesta deslealtad que tomó cuando lo dirigió y sacó de Alianza Lima a Wilmer Aguirre.

Prefiere resolver en persona

Para L1 Max, el director técnico, actualmente sin pertenecer a un club, indicó que la relación con 'la foquita' se resquebrajo luego del tiempo en el que lo dirigió. Agregó que la continuidad de Aguirre no pasaba solo por él y que la decisión fue también parte de la dirigencia 'íntima'.

"Es diferente tener a Farfán amigo y yo en otra función como entrenador y Farfán como jugador ya casi retirado. A veces la gente se confunde, pienso que se confundió Jefferson, confundió la amistad con el tema profesional, tenía que tomar decisiones, estaba en una institución grande como Alianza Lima", manifestó.

El estratega habló sobre el pronunciamiento de Farfán y precisó que es alguien que prefiere resolver los problemas en persona. Al respecto, el ahora creador de contenido dejó entrever que el estratega actuó de una forma desleal con 'el zorrito', después de no considerarlo para la temporada 2023.

"Fue viral, yo soy muy poco de estar en el tú a tú, y menos por la prensa o por los medios, a mí me gustan resolver mis temas personalmente, uno nunca tiene 100% la razón, uno se equivoca, pero trato siempre de seguir una línea, hay situaciones, gustos, deseos de compañeros que a veces no comparto", señaló.

¿Qué dijo Farfán sobre Salas?

Para su podcast 'Enfocados' en el pasado mes de abril, el exjugador de 40 años entrevistó a Wilmer Aguirre y cargó con dureza contra quien considera su ex amigo. La 'foquita' sacó a relucir el resentimiento que le guarda a quien lo dirigió en su segunda etapa con Alianza Lima, obteniendo un título juntos.

"Entonces me dio su palabra y de un momento al otro pasa lo contrario. Me sorprendí porque me garantizó su continuidad porque yo no iba a seguir por mi rodilla. Hablé contigo (con Wilmer Aguirre) y ahí es donde para mí, el 'Chicho' murió", declaró 'Jeffry'.

De este modo, Guillermo Salas le respondió a Jefferson Farfán por la salida de Wilmer Aguirre de Alianza Lima para la campaña del 2023. El entrenador aclaró que no mezcla la amistad con el trabajo, algo que 'la foquita' sí hizo.