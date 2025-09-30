Gianluca Lapadula se rencontró con el gol en la Serie B de Italia: Delantero marcó en el empate del Spezia

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero italo-peruano Gianluca Lapadula, se rencontró con el gol en la Serie B de Italia. Por la sexta fecha del torneo de ascenso del país europeo, convirtió un tanto en el empate del Spezia frente al Reggiana, acabando con una racha de cuatro meses sin poder anotar en este torneo.

Lapadula abrió la cuenta

El cuadro de la ciudad portuaria de Liguria se encuentra en la zona baja de la clasificación, por lo que era imperativo que salga a buscar un buen resultado siendo visitante. El gol es un problema que los 'Aguiluchos' ha padecido, habiendo solo anotado dos en los primeros cinco encuentros que sostuvo.

'Lapagol' tuvo su primera titularidad en este partido y le demostró a su entrenador, Luca D'Angelo que su aporte ofensivo puede ser determinante. Con el marcador en cero tras los primeros 20 minutos, el atacante de la selección peruana apareció en el área para evidenciar su calidad.

🚨 Gianluca Lapadula 🇵🇪 y su GOL en #SerieB después de 5 meses en el empate transitorio del Spezia 🇮🇹 frente al Reggiana.



El Bambino lleva 2 goles en sus últimos tres partidos con su club.



Valera, Ramos y Lapagol marcando en estas últimas fechas. 🇵🇪📈pic.twitter.com/2VVrdZEdEo — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) September 30, 2025

Al 21' el ariete de 35 años recibió un centro en el área del volante Rachid Kouda y tras un buen control con pierna izquierda, se hizo el espacio para sacar un remate cruzado. Aunque el disparo no fue potente, la displicente respuesta del arquero Edoardo Motta valió para que el balón ingrese a puerta.

Sin embargo, el Spezia no pudo sostener la ventaja y en el complemento el cuadro local empató. A los 61' el mediocentro suizo Natan Girma apareció para equiparar las acciones, resultado que no se movería, afectando al cuadro albo que sigue sin ganar en el certamen.

Segundo gol de Lapadula en la temporada

En menos de una semana, el delantero ítalo-peruano ha dejado claro que puede ser clave en la línea de ataque. El pasado 24 de setiembre marcó su primer tanto en el presente curso por la Coppa Italia frente al Parma. No obstante, falló un penal en la definición, que acabó en la posterior eliminación de su equipo.

Los 'aguiluchos' tendrán su próximo partido liguero el sábado 4 de octubre ante el Palermo, que marcha tercero en la tabla. Los 'rosinegros' llegan de un empate sin goles ante el Venezia, resultado que les impidió compartir la punta con el Frosinone.

