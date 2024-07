Jairo Concha y su insólita reacción cuando sus compañeros de Universitario bromearon con el apagón

Previo al último partido de Universitario, los hinchas merengues realizaron un banderazo en donde se entonó la canción referencial al apagón ocurrido en Matute en la final de 2023. Esto no pasó desapercibido por Jairo Concha, quien fue víctima de bromas de parte de sus compañeros.

Recordemos que Concha formaba parte del cuadro blanquiazul cuando ocurrió dicho episodio, e incluso participó de aquella histórica final en donde los 'cremas' consiguieron su estrella 27.

Sus compañeros, ante esto, no desaprovecharon la chance de bromear con él, generando una reacción inesperada.

Mediante un reportaje de 'Fútbol en América', se pido apreciar a los futbolistas pasándola bien ante la presencia de hinchas. Cuando dicho cántico empezó, se llegó a apreciar a Matías Di Benedetto saltando junto a Yuriel Celi y otro jugador a espaldas.

Marcos Saravia y Jorge Murrugarra no pudieron evitar reírse en la cara de Jairo Concha, quien no le quedó de otra que aceptar las bromas y agachar la cabeza con una sonrisa en el rostro.

Es importante recordar que a pesar de su pasado aliancista, Concha expresó en más de una ocasión su fanatismo por los colores merengues, siendo durante su presentación en enero la primera vez que habló abiertamente de ello.

"Decidí fichar por Universitario porque me hicieron sentir querido, que era importante. Me voy adaptando bien. Mis compañeros me han recibido de la mejor manera. Estoy enfrentándome a un gran reto en el centenario del club del cual siempre he sido hincha y esperemos que me toque mañana jugar algunos minutos para poder seguir adaptándome al equipo", mencionó ante los medios.