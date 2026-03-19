Copa Libertadores 2026: Equipos peruanos conocen sus rivales en la fase de grupos

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se llevó a cabo este jueves 19 de marzo en la sede de la CONMEBOL en la ciudad de Luque, Paraguay. Ahora, Alianza Atlético y Cienciano conocen a sus contrincantes del torneo de fútbol sudamericano.

Copa Libertadores 2026

Antes de realizar el sorteo de fase de grupos para la Copa Libertadores se confirmó que la final del torneo se realizará en Montevideo.

Cusco FC cayó en el grupo A en donde disputará contra Flamengo (Brasil), Estudiantes LP (Argentina) e Independiente Medellín (Colombia).

En el caso de Universitario de Deportes este cayó en el grupo B junto con Nacional (Uruguay), Coquimbo Unido (Chile) y Deporte Tolima (Colombia).

Por su parte, Sporting Cristal forma parte del grupo F donde disputará contra Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay) y Junior (Colombia).

Las fechas de los torneos se conocerán en las próximas horas, más se indicó que en la primera semana de abril comenzarían los primeros partidos.

Copa Sudamericana 2026

Alrededor de las 6:00 p.m., se dio inició al sorteo de fase de grupos de la Copa Sudamericana en donde se definieron los próximos rivales de los dos equipos peruanos que participan en este evento deportivo.

Alianza Atlético cayó en el grupo A los rivales para la fase de grupos será frente a América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina) y Macará (Ecuador).

En el caso de Cienciano cayó en el grupo B junto con Atlético Mineiro (Brasil), Academia Puerto Cabello (Venezuela) y Juventud (Uruguay). Según el calendario oficial de la CONMEBOL, el debut de 'El Papa' será de visitante contra el equipo uruguayo.