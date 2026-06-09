Jean Ferrari saca cara por Perú tras el 3-1 ante España: "Esta clase de partidos nos ayudan a seguir corrigiendo"

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana volvió a mostrar una pobre imagen a nivel internacional luego de la dura caída por 3-1 ante España en Puebla. Los europeos demostraron que son uno de los favoritos para llevarse el Mundial, pero también aprovecharon las facilidades que le dio el equipo nacional durante diferentes pasajes del partidos.

Jean Ferrari saca cara por Perú pese a derrota

A pesar de ello, Mano Menezes, director técnico del combinado patrio, sacó conclusiones positivas tras este cotejo. Otro que se mostró en esa misma línea fue el director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari, quien señaló que el camino es largo y que el equipo aún se encuentra en formación.

A través de sus redes sociales, el exadministrador de Universitario dejó en claro que son estos encuentros los que le sirven a la Selección Peruana en su proceso de corregir errores y conformar un equipo sólido de cara al futuro.

"Seguimos con el proceso, partido difícil ante un España superior que se prepara para pelear el título mundial, esta clase de partidos nos ayudan a seguir corrigiendo, mejorando y fortaleciendo el grupo, el camino es largo y el objetivo es uno solo. ¡Arriba Perú!", indicó.

Seguimos con el proceso, partido difícil ante un España superior que se prepara para pelear el título mundial, esta clase de partidos nos ayudan a seguir corrigiendo, mejorando y fortaleciendo el grupo, el camino es largo y el objetivo es uno solo. Arriba Perú!!! — Jean Ferrari (@jferrari5) June 9, 2026

FPF tiene amistosos casi confirmados

Como se indicó líneas más arriba, Mano Menezes también se mostró conforme con lo visto ante España a pesar de la clara derrota y las facilidades defensivas que brindó el combinado patrio. Eso sí, el estratega brasileño también fue autocrítico, especialmente al referirse sobre el tercer gol español el cual se dio a raíz de una serie de errores en defensa.

Seguidamente, el DT nacido en Brasil señaló que la FPF tiene casi cerrados mas amistosos en los próximos meses con la finalidad de continuar con su etapa de preparación. Según comentó, uno sería en Estados Unidos y otro en el Perú, específicamente en una ciudad de altura pensando en lo que serán las Eliminatorias.

Además, precisó que se analiza jugar ante países asiáticos en los últimos meses del año. Los posibles rivales serían Japón y Corea, aunque también se analizan otras posibilidades.

"Tenemos dos amistosos definidos, estamos viendo uno en Estados Unidos y otro en casa, donde los jugadores deben también conocer lo que es jugar en altura. Luego estamos viendo unos partidos con Corea y Japón", explicó.

En resumen, Jean Ferrari resaltó lo hecho por Perú a pesar de la dura derrota sufrida ante España en Puebla.