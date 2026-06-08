Sporting Cristal busca el campeonato: Roberto Mosquera volverá como nuevo DT para el Clausura 2026

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal atraviesa un momento de reconstrucción tras un Apertura irregular que dejó al equipo cerca de la zona baja de la tabla. En ese contexto, la dirigencia rimense decidió apostar por un rostro conocido y con historia en la institución: Roberto Mosquera.

El anuncio fue realizado por el director general de fútbol, Julio César Uribe, para Fútbol Satélite, donde subrayó que el regreso del técnico responde a la necesidad de recuperar identidad y competitividad en el Clausura 2026.

El anuncio de Uribe

Uribe explicó que la decisión de traer nuevamente a Mosquera se tomó pensando en la conexión que el entrenador tiene con el club y con la hinchada. El dirigente reconoció que la incorporación debió concretarse antes, pero aseguró que ahora se trata de un paso firme hacia la recuperación.

En sus palabras, Mosquera es un técnico que ya conoce las alegrías y las dificultades de Cristal, y que por ello está preparado para asumir el reto.

"Faltan detalles muy pequeños para que se consolide su incorporación. Es una decisión mía. Carlos (Gonzales) lo ha dicho y yo simplemente lo corroboro", expresó Uribe.

Trayectoria y antecedentes

El regreso de Mosquera no es casualidad. En su etapa anterior, el entrenador logró el título nacional en 2020 y dejó una gestión considerada positiva por la propia dirigencia.

Su estilo, marcado por la búsqueda de equilibrio entre defensa y ataque, ha sido parte de la identidad futbolística de Cristal en los últimos años. Uribe defendió esa visión, señalando que el fútbol mantiene principios básicos que no cambian con el tiempo, aunque las metodologías evolucionen. Ello en respuesta a quienes pedían un perfil más moderno para el banquillo celeste.

"El fútbol históricamente ha sido el mismo con diferente metodología por el recorrido del tiempo: es defender y atacar bien, listo", reflexionó el directivo.

Mosquera llevó a los rimenses a ser campeones en el 2020.

Refuerzos en el plantel

En paralelo al anuncio de Mosquera, la institución oficializó la llegada del delantero argentino Hernán Barcos, quien reforzará el ataque en el Clausura. Su fichaje generó debate por la edad del jugador, aunque la dirigencia defendió su vigencia y liderazgo como aporte clave para un semestre en el que el equipo busca alejarse de la zona baja y volver a pelear por el título.

El retorno de Roberto Mosquera simboliza un intento de Sporting Cristal por recuperar su esencia y volver a ser protagonista en el fútbol peruano. Con un técnico identificado con la institución y un refuerzo de experiencia como Barcos, el club apuesta por la combinación de identidad y jerarquía para afrontar un Clausura que se presenta como decisivo.