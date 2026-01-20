Ruidíaz descarta Universitario de Deportes y revela su club soñado para retirarse: "Me encantaría"

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La carrera de Raúl Ruidíaz ha dado mucho de qué hablar, y ahora vuelve a ser noticia entre los hinchas y medios deportivos. La 'Pulga' descartó la opción de regresar a Universitario de Deportes y reveló finalmente cuál es su club soñado para retirarse, donde espera cerrar su carrera con toda la pasión que siempre lo ha caracterizado.

Ruidíaz quiere retirarse en Morelia

Raúl Ruidíaz, uno de los delanteros más recordados de Universitario de Deportes, vivió momentos de gloria con la camiseta crema, pero su relación con el club y la hinchada se fue desgastando con el tiempo.

El punto crítico ocurrió cuando algunos usuarios interpretaron que el futbolista se burló de la derrota de la 'U' ante Palmeiras por la Copa Libertadores 2025. Aunque él desmintió cualquier intención, la polémica quedó y afectó la relación.

A pesar de los intentos por un regreso, nunca se llegó a un acuerdo con la directiva crema. Hoy Raúl Ruidíaz está concentrado en Atlético Grau y no descarta retirarse en Morelia, dejando en claro que volver a Universitario de Deportes no está en sus planes.

"Agradezco todo el cariño, tanto mi familia como yo. Uno no sabe lo que pueda pasar más adelante, pero me encantaría retirarme acá", comentó la 'Pulga'.

Ruidíaz fue homenajeado en México

Recordemos que hace unos días Raúl Ruidíaz volvió a México para seguir haciendo historia. La 'Pulga' regresó a Morelia, donde se ganó el corazón de la hinchada, para jugar un partido de leyendas contra el Barcelona en el Estadio Morelos.

⚽️Raúl Ruidíaz recibió un reconocimiento por sus campeonatos de goleo en tiempos del Monarcas Morelia, en el 2016 y 2017 ❤️💛



La entrega fue en el Estadio Morelos, donde esta noche se lleva a cabo Juego de Leyendas: ExMonarcas vs Barcelona. pic.twitter.com/00OwcwIfEn — Changoonga.com (@michangoonga) January 18, 2026

Allí recibió un homenaje cargado de emoción por parte del club por los títulos de 2016 y 2017, y se ganó los aplausos de sus excompañeros.

Aunque solo jugó 73 partidos oficiales con el club mexicano y marcó 41 goles, Raúl Ruidíaz quedó grabado para siempre en la historia de Morelia. La 'Pulga' se convirtió en un verdadero ídolo.

Después del partido, Raúl Ruidíaz se animó a dar una mini entrevista y no dudó en agradecer todo el cariño: "Muy emocionante, una de las mejores noches que he tenido en mi vida. Fue una noche inolvidable desde ya agradecer por todo el cariño".

Ahora, sobre el partido, el equipo de exjugadores de Morelia se impuso 2-1 al conjunto español, con goles de Carlos Morales y Jefferson Montero.

Raúl Ruidíaz descartó regresar a Universitario de Deportes y dejó claro que su club soñado para retirarse es Atlético Morelia. La 'Pulga' quiere cerrar su carrera donde comenzó a escribir su historia internacional, donde marcó goles, dejó huella y se ganó el cariño de toda la hinchada como un verdadero ídolo.