Jorge Fossati se enfrenta con policía argentinos por NO dejar hacer banderazo peruano

La selección peruana llegó a Buenos Aires con la mente puesta en el crucial partido contra Argentina, pero su recibimiento no fue el esperado. Al llegar al hotel de concentración, un tumultuoso cruce de palabras entre el entrenador Jorge Fossati y la Policía Federal Argentina se apoderó de la atención.

El entrenador de la Blanquirroja no pudo ocultar su indignación tras la prohibición de permitir a los hinchas peruanos saludar a los jugadores, una situación que calificó como ilógica.

La selección peruana arribó a Buenos Aires con la esperanza de lograr un buen resultado ante los actuales campeones de América. No obstante, a su llegada, un grupo de cerca de 100 hinchas peruanos se concentró frente al hotel para realizar el clásico banderazo en apoyo a la Bicolor.

Los jugadores estaban dispuestos a salir y saludar a su gente, como han hecho en otras ocasiones. Sin embargo, la Policía Federal de Argentina impidió el acceso de los futbolistas, citando razones de seguridad.

Este impase no pasó desapercibido para el entrenador Jorge Fossati, quien, visiblemente molesto, no dudó en confrontar a las autoridades.

"¡Cómo no podemos saludar a nuestra gente, es ilógico! ¡No puede ser! Usted no me puede prohibir andar por la vereda. Queremos saludar a la gente que está desde las 17:00 horas. Esto no puede ser, es una bronca tremenda", expresó el entrenador, dejando claro su malestar frente a la situación.