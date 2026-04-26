Jorge Fossati es oficializado en Liverpool y descarta un regreso inmediato a Universitario

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un nuevo desafío en Uruguay

El Liverpool de Montevideo oficializó este domingo la llegada de Jorge Fossati como su nuevo director técnico, cerrando semanas de especulación sobre su futuro.

El experimentado entrenador, campeón en dos ocasiones con Universitario de Deportes desde el 2023, regresa a su país natal para dirigir a uno de los clubes que ha ganado protagonismo en los últimos años en el fútbol uruguayo. Con este anuncio, se despejaron las dudas sobre un posible retorno al cuadro crema, que había sido tema recurrente en la prensa peruana.

En entrevista con el medio Teledoce, Fossati explicó que necesitaba tiempo para "acomodar su cabeza" antes de asumir un nuevo reto. Reconoció que recibió varias propuestas, pero finalmente optó por volver a dirigir en su país, donde se siente cómodo y motivado para aportar su experiencia.

El técnico destacó que Liverpool le ofreció un proyecto serio y competitivo, lo que terminó de convencerlo para aceptar el desafío.

⚫️🔵 ¡Bienvenido Jorge!



Jorge Fossati es el nuevo entrenador de Liverpool Fútbol Club.



Trabajará junto a Gonzalo Gutiérrez y Leonardo Martins como Ayudantes, y Sebastián Avellino junto a Santiago Escutary como preparadores físicos. pic.twitter.com/gTlGQrg5Ic — Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) April 26, 2026

Un regreso frustrado a Universitario

Fossati no ocultó que tenía la ilusión de regresar a Universitario de Deportes, club con el que dejó una huella importante y al que guarda un cariño especial. Sin embargo, señaló que la dirigencia crema "tenía otros planes" tras su salida en diciembre, lo que frustró cualquier posibilidad de retorno inmediato.

Fue claro al afirmar: "Este no es el momento de volver", aunque subrayó que su amor por Universitario "está por encima del bien y del mal". Además, dejó entrever diferencias con la administración del club, al señalar que no comparte la misma mentalidad con algunas personas que ocupan cargos importantes.

El presente de Universitario

Tras la salida de Fossati, el banquillo crema fue ocupado por Javier Rabanal, cuya gestión estuvo marcada por una mala racha de resultados. Finalmente, se oficializó su separación del cargo, dejando al equipo en una situación complicada.

Actualmente, Universitario está bajo la dirección de Jorge Araujo, quien logró un triunfo reciente frente a Deportivo Garcilaso, resultado que devolvió confianza al plantel y a la hinchada. Este contexto refuerza la idea de que el regreso de Fossati no era viable y que el club debe continuar su proceso con nuevas alternativas en el banquillo.

Fossati en Liverpool marca un nuevo capítulo en su extensa carrera y pone fin a las especulaciones sobre su vuelta a Universitario. El técnico uruguayo combina entusiasmo por el reto con la sinceridad de reconocer que su regreso a Perú no era posible en este momento. Mientras tanto, Universitario atraviesa una etapa de transición, dando señales de recuperación en la Liga 1.