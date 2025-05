Jorge Fossati pasa la página del incidente con hinchas de Universitario: "No me voy a expresar"

El entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, minimizó el incidente entre jugadores e hinchada 'crema' tras la derrota ante Alianza Atlético y dejó en claro que no hablará más del tema.

En conferencia de prensa, el 'Nonno' manifestó que prefiere no hacerle caso a un pequeño grupo de hinchas y priorizó a los fanáticos que se fueron contentos tras el triunfo ante Barcelona SC por la Copa Libertadores.

"De lo que pasó el domingo no me voy a expresar (...) la tensión que todavía no aflojamos del todo. Creo que no hay motivo para que nos detengamos a pensar en el 0.00% de no sé cuántos ceros que significa un grupito de las personas. Acá hay que acordarse del 99.99% del hincha de Universitario que hoy está feliz porque sabe que en algún momento que no se dieron las cosas", declaró.