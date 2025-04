Jugador de Los Chankas estalla por penal cobrado a favor de Alianza Lima: "Se ganó por el VAR"

En un partido lleno de polémica, Alianza Lima derrotó 1-0 a Los Chankas en Matute, por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. A pesar de la victoria, el equipo de Andahuaylas no ocultó su malestar por el arbitraje, con José Manzaneda alzando la voz en contra de las decisiones tomadas por el árbitro Augusto Menéndez.

El único gol del encuentro llegó en el segundo tiempo, cuando Kevin Quevedo fue derribado en el área por Franco Saravia. El árbitro, Augusto Menéndez, no dudó en señalar el penal, que posteriormente fue ejecutado por Hernán Barcos, quien no falló y marcó el gol que le dio la victoria a Alianza Lima.

Sin embargo, la jugada no pasó desapercibida para el delantero José Manzaneda, quien no tardó en criticar el fallo del árbitro.

En una entrevista con L1 Max, José Manzaneda expresó su disconformidad, señalando que el penal cobrado a favor de los blanquiazules fue injusto.

"Disconforme con el arbitraje porque definitivamente nos perjudican al cobrar ese penal . Trabajamos toda la semana para venir a dar un buen espectáculo y lo mismo le dije al árbitro que no puede cobrar ese penal.", dijo el jugador de Los Chankas.

José Manzaneda argumentó que en la acción se mostró una clara falta de justicia, ya que consideró que el árbitro debió haber dejado seguir la jugada. Según él, la decisión fue tomada por el VAR, pero no era un penal claro en el campo de juego.

La revisión del VAR fue un punto clave en esta polémica. Según José Manzaneda, el árbitro inicial no había advertido la infracción, y fue el VAR quien le indicó la decisión de sancionar el penal.

🎙José Manzaneda sobre el penal: "Mi grupo y yo sentimos que no es un penal. NO SE HA GANADO EN LA CANCHA" "Nosotros hemos dejado la vida por estos colores" #L1Radio 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/0kckqBfr8r

"Es un penal que en cámara lenta puede cobrarlo, pero en la realidad él dejó que siga. El línea le dijo que no lo vio, en el VAR puedes ver cualquier cosa", señaló el jugador de Los Chankas, visiblemente molesto por lo que consideró una injusticia para su equipo.

Manzaneda insistió en que el accionar del árbitro afectó el esfuerzo colectivo del equipo durante el partido. "Trabajamos toda la semana para venir a dar un buen espectáculo y lo mismo le dije al árbitro que no puede cobrar ese penal", agregó Manzaneda, dejando claro su descontento con el arbitraje.

El jugador de Los Chankas subrayó que la victoria de Alianza Lima se dio gracias al VAR, lo que para él significó que su equipo no perdió en la cancha, sino debido a una decisión externa que les perjudicó.