Manuel Barreto tras empate de Perú: "No solo estoy satisfecho, sino orgulloso de nuestra defensa"

La Selección Peruana rescató un empate positivo en este primer amistoso internacional por fecha FIFA tras el 1-1 ante Rusia en San Petersburgo. Y aunque durante la primera parte el combinado patrio sufrió en demasiada, el segundo tiempo se tornó diferente gracias a los ingresos de jugadores como Yordy Reyna, Kevin Quevedo y de Alex Valera quien terminó anotando el tanto de la igualdad.

Satisfecho con su equipo

Como ya es costumbre, el director técnico de la Bicolor, Manuel Barreto, brindó una conferencia de prensa donde explicó varios detalles de lo que pasó en el campo de juego. Reconociendo de que en la primera parte no hubo mayor volumen de juego para llevar peligro sobre el arco rival, el estratega felicitó el rigor defensivo del equipo asegurando estar más que conforme.

"No solo estoy satisfecho, sino orgulloso de nuestra defensa. Nuestra idea era defender arriba. Rusia jugaba agresivamente en el centro del campo y teníamos que contrarrestarlo. En el primer tiempo nos faltó precisión. En el segundo tiempo empezamos a jugar nuestro partido, se hizo más fácil, quizás gracias a los cambios. Incluso pudimos habernos puesto en ventaja al final. Fue un partido muy difícil y agotador, pero estoy contento con cómo jugamos", indicó.

En esa misma línea, el jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF dejó en claro que Pedro Gallese cometió un error, pero también fue responsable de evitar la caída de su arco en otras oportunidades por lo que resaltó su rendimiento en el juego.

"Sí, fue un error. Pero estoy más concentrado en las ocasiones que creamos frente a la portería rival en la segunda parte. Además, el portero nos mantuvo en el partido; nos salvó varias veces hoy", añadió.

Un plan para que emigren

Otro punto al que Manuel Barreto se refirió es sobre los nuevos nombres que ha venido convocado para estos últimos amistosos. Según su versión, esto es parte de un plan para ayudar a este grupo de jugadores jóvenes puedan emigrar y con ello ampliar el universo de futbolistas de cara al próximo proceso.

"La idea de venir acá y aprovechar esta oportunidad, jugar con el rival del nivel que hemos enfrentado, es que esos jugadores que juegan en el Perú puedan tener la oportunidad de emigrar, ya sea a Norteamérica, Centroamérica o Europa. Esa es nuestra idea", finalizó.

De esta manera, Manuel Barreto señaló estar satisfecho y orgulloso con el rendimiento de la Selección Peruana tras el empate 1-1 ante Rusia.