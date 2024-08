Kevin Serna vuelve a resaltar a Alianza tras su buen presente en Fluminense: "Fue un trampolín para llegar aquí"

Kevin Serna vive, tal vez, el mejor momento de su carrera futbolística debido a las grandes actuaciones que ha regalado en el fútbol brasileño con la camiseta de Fluminense. En la última jornada del Brasileirao, el colombiano abrió el triunfo del equipo carioca con un golazo de alta factura sobre el minuto 20 de la primera parte demostrando el talento que lo ha llevado hasta tierras cariocas.

Este tanto generó una gran aceptación de toda la hinchada e incluso el propio club de Río comparó esta anotación en sus redes sociales con aquella mítica jugada realizada por Lionel Messi ante Bayern Múnich en la Champions League 2014/2015.

Ante este buen momento, Kevin Serna fue entrevistado por ESPN donde habló de lo que fue sus anteriores clubes hasta llegar a Fluminense. Como era de esperarse, el cafetero recordó con mucho cariño a Alianza Lima señalando que fue el gran trampolín para este momento en su carrera; además de señalar que llevará en su corazón a la hinchada blanquiazul.

"Desde que llegué a Alianza fue una alegría enorme, llegué al equipo más grande del Perú. Me hicieron sentir muy bien, los hinchas, el grupo, el cuerpo técnico y solo me quedan recuerdos muy buenos, muy positivos porque fue un trampolín para llegar aquí. Estoy muy agradecido con ellos por la confianza y la verdad que esos seis meses fueron magníficos más allá que no pudimos conseguir ese título del Apertura que queríamos, pero gané mucho más que es el cariño y la pasión que inculca la institución", inició.