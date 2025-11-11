Lamine Yamal fue desconvocado de la selección de España y desata guerra entre la Federación y Barcelona

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Lamine Yamal vuelve a protagonizar una nueva polémica. Esta vez, la joven estrella del Barcelona fue desconvocado de la Selección Española para los encuentros ante Georgia y Turquía que iban a disputar en esta fecha FIFA.

Este hecho ha desatado una gran polémica entre el club culé y la Real Federación Española de Fútbol quien emitió un comunicando contundente en sus redes sociales. De acuerdo a este pronunciamiento, el futbolista se sometió a un tratamiento invasivo para tratar la dolencia en el pubis que lo aquejaba.

Lamine Yamal desconvocado de la Selección Española

Y aunque este hecho es completamente normal, lo que enojó en demasía a la RFEF fue que Lamine Yamal pasó por este tratamiento sin haber avisado al cuerpo médico de la selección a pesar de que el jugador ya se encontraba dentro de la ventana FIFA.

"Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana", indicaron en un inicio.

Por ello, no tuvieron otra alternativa que dejarlo fuera del llamado agravando aún más las relaciones entre Barcelona y la Federación las cuales vienen complicadas desde hace un buen tiempo.

Lamine Yamal, en el centro de la polémica tras su desconvocatoria.

"Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria", añadieron.

Luis la Fuente sorprendido con la situación de Lamine Yamal

Otro que se pronunció sobre lo sucedido con Lamine Yamal fue el propio entrenador de España, Luis la Fuente. El estratega dejó en claro que es completamente normal que un jugador vele por su salud y se someta al tratamiento que crea correspondiente.

Sin embargo, el director técnico expresó su sorpresa y molestia al señalar que estos deben ser avisados a la selección ya que representan un riesgo para el futbolista en cuestión.

"Hay procedimientos que suceden al margen de la federación y hay que aceptarlo. No es muy normal y nunca había vivido una situación así. Me sorprendió como a todos. No tienes noticias ni conoces ningún detalle, encima en un tema de salud, y uno se queda sorprendido", añadió.

En resumen, Lamine Yamal fue desconvocado de la Selección de España tras someterse a un tratamiento invasivo sin previo aviso a la Real Federación Española de Fútbol.