Lionel Messi sorprende a hinchas al regresar al Camp Nou ¿Pega la vuelta al Barcelona?

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La última fecha FIFA del año entró en marcha por lo que los futbolistas de las diferentes selecciones del mundo viajan a sus respectivos destinos para unirse al llamado de su nación. Uno de ellos fue Lionel Messi quien ya se encuentra en España para incorporarse a la concentración de la Selección de Argentina en la ciudad de Alicante.

Pero antes de ello, el actual futbolista del Inter de Miami generó gran conmoción en el mundo del fútbol al volver a pisar el gramado del Camp Nou, estadio del Barcelona donde el astro argentino brindó infinidad de alegrías a sus hinchas.

Lionel Messi pega la vuelta al Camp Nou ¿Guiño al Barcelona?

A través de su cuenta de Instagram, Lionel Messi mostró la emoción de visitar este reciente que actualmente se encuentra en reconstrucción señalando que fue inmensamente feliz. Eso sí, la 'Pulga' aseguró tener una cuenta pendiente ya que en su momento no logró despedirse de toda la fanaticada culé debido a su repentina salida.

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...", indicó.

Como se recuerda, sobre los primeros días de la segunda gestión de Joan Laporta, se conoció que el contrato del campeón del mundo en Qatar 2022 con Barcelona no sería renovado ante la sorpresa de sus millones de hinchas en todo el mundo.

Días después, Lionel Messi realizó una conferencia de prensa junto a todos los títulos ganados desde su debut y terminó rompiendo en llanto tras decirle adiós al club que lo acogió desde su niñez.

Lionel Messi visitó el Camp Nou sin avisar a la dirigencia

Tras su vuelta al recinto culé, una parte de la prensa española aseguró que la estrella argentina llegó sin previo aviso y sin permiso oficial de la directiva. Según revelaron, el jugador se presentó junto a Rodrigo de Paul, solicitó autorización a los agentes de seguridad y posteriormente ingreso a la que fuera su casa durante años.

Incluso, las fotos que publicó en sus redes sociales las tomó el popular 'motorcito' con quien mantiene una estrecha amistad.

De esta manera, Lionel Messi volvió al Camp Nou, estadio de Barcelona, tras varios años desde que dejó el club. Incluso, el argentino mostró su deseo de despedirse de la manera que corresponde de todos los hinchas.