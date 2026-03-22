Paolo Guerrero rompe su silencio y responde tras no ser convocado a la selección peruana

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La reciente convocatoria de Mano Menezes para los amistosos frente a Senegal y Honduras marcó el inicio de un nuevo ciclo en la selección peruana. La lista incluyó a varios jóvenes y dejó fuera a referentes históricos, entre ellos Paolo Guerrero, lo que generó expectativa sobre su reacción.

El delantero de Alianza Lima, figura emblemática del fútbol peruano, fue abordado por la prensa tras un partido de Liga 1 y consultado sobre su exclusión. En ese contexto, Guerrero protagonizó un momento particular que rápidamente se convirtió en tema de conversación.

"¿Es broma? Pero, ¿cuántas veces lo he dicho? Yo estoy feliz de que muchos chicos nuevos estén en la selección y yo soy un hincha más."

Así lo expresó el atacante, dejando claro que asume su rol fuera del equipo con serenidad y orgullo patriótico. Añadió que su compromiso es apoyar a sus compañeros y desearles lo mejor en este nuevo proceso.

"No los maten"

Guerrero aprovechó la oportunidad también para pedir a los medios que acompañen a la nueva generación con críticas constructivas y eviten presiones excesivas en caso de que no se obtengan los resultados deseados durante el inicio de la era Meneses.

"Yo espero que ustedes no maten a los compañeros, si es que no sacan un resultado positivo. Espero que hagan críticas constructivas, que ayuden a estos jóvenes a que se sientan bien y se superen, porque son los que nos van a representar en los próximos años", subrayó.

Posible partido de despedida

El 'Depredador' recordó que su último partido con la blanquirroja fue ante Ecuador en 2025 y no descartó un eventual partido de despedida de la selección. Sin embargo, aclaró que ello no depende de él, sino de la propia Federación Peruana de Fútbol, aunque no negó su disposición en caso de darse.

"Si la selección quiere hacer un partido, en buena hora, yo feliz de la vida. Y si no, igual todos los peruanos tenemos que apoyar a nuestra selección como patriotas".

Más allá de la selección, Guerrero destacó el triunfo de Alianza Lima sobre Juan Pablo II en el Torneo Apertura y valoró la continuidad del técnico Pablo Guede. También se reencontró con Christian Cueva, a quien deseó éxitos en su carrera.

La reacción de Paolo Guerrero tras quedar fuera de la convocatoria refleja un cambio de etapa en la selección peruana. Lejos de mostrar molestia, optó por un discurso de apoyo y transición, reafirmando su rol como referente que respalda a la nueva generación.

Su mensaje marca el cierre de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo bajo la conducción de Mano Menezes, donde los jóvenes tendrán la responsabilidad de representar al país en los próximos años.