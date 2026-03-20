Javier Rabanal quedó habilitado: Comisión de Apelaciones revocó sanción de 4 fechas contra el DT de Universitario

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de alzar su voz de protesta por los castigos impuestos por la Comisión Disciplinaria, en Universitario recibieron una buena noticia luego que la Comisión de Apelaciones decidiera revocar la sanción de 4 fechas que se le impuesto a su entrenador, Javier Rabanal.

Revocan sanción de 4 fechas contra Javier Rabanal

Como se recuerda, la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 impuso un castigo de 4 jornadas contra Javier Rabanal y de 2 contra Jairo Concha por los incidentes ocurridos en el final del encuentro ante Sporting Cristal. Aquella vez, el técnico, el volante y Caín Fara protagonizaron un tenso momento al cruzarse verbalmente contra un grupo de hinchas celestes.

Solo unos días después, Alianza Lima presentó un reclamo ante las autoridades del campeonato y, tras una investigación, castigaron al DT español y al volante crema. Sin embargo, el estratega podrá estar en Cutervo cuando sus dirigidos enfrenten de visita a Comerciantes Unidos por el Torneo Apertura.

Esto luego que la Comisión de Apelaciones de la Liga 1 declare fundado el recurso de apelación presentado por Universitario por lo que no solo se inhabilita la sanción, sino que se ordena archivar el proceso.

Comisión de Apelaciones revocó sanción contra Javier Rabanal.

"Se dispone el archivo del procedimiento disciplinario seguido en su contra", señala la parte final de la resolución publicada sobre la noche del jueves.

Comisión Disciplinaria no tendría validez

Días atrás, el administrador de Universitario, Franco Velazco, conversó largamente con L1 Max donde hizo una denuncia sobre la elección de los integrantes de la Comisión Disciplinaria. Según precisó, el reglamento indica que la Asamblea General, es decir todos los clubes participantes, deben elegir a los miembros de este equipo de trabajo.

No obstante, esto no se habría dado así por lo que acusó al presidente de la Liga, Fernando Corcino, de haberlos seleccionado a dedo de manera irregular. De acuerdo a este razonamiento, el directivo crema indicó que todos los fallos y decisiones tomadas desde que iniciaron sus funciones, no tendría validez legal.

"Es una comisión que no tiene validez. Todos los actos que ha suscrito, que ha firmado y emitido, son para el derecho, actos nulos, que no tienen validez jurídica. Eso es un hecho grave", señaló.

En resumen, la Comisión de Apelaciones de la Liga 1 revocó la sanción de 4 fechas impuesta contra Javier Rabanal por lo que el entrenador de Universitario quedó habilitado para estar en la ciudad de Cutervo donde los cremas enfrentarán a Comerciantes Unidos.