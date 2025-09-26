Liga 1: CONAR modifica de última hora a los árbitros de los partidos de 'U', Alianza y Melgar

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La fecha 11 del Torneo Clausura ya comenzó y con ella se va calentando los encuentros que seguirán definiendo la punta de la tabla de posiciones. Por ejemplo, uno de los partidos más importantes se jugará este sábado 27 de septiembre en el Estadio Monumental entre Universitario y Cusco FC.

Ambos equipos lideran el campeonato por lo que este choque es considerado casi como una final adelantada. Por otro lado, Alianza Lima busca dejar atrás la dura eliminación de la Copa Sudamericana visitando la ciudad del Cusco y midiéndose ante Cienciano.

CONAR modifica programación de árbitros de última hora

Y en medio de la espera por esta nueva jornada, la Comisión Nacional de Árbitros anunció la modificación de última hora de los encuentros de Universitario, Alianza Lima y Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura.

De acuerdo al comunicado emitido por la entidad adscrita a la Federación Peruana de Fútbol indicó que los jueces: Kevin Ortega, Jesús Sánchez y Michael Orué, programados inicialmente, no podrán ser considerados por un tiempo determinado ya que han sido elegidos para arbitrar el Mundial Sub-20 que arranca este sábado 27 de septiembre en Chile.

Por ello, dieron a conocer los reemplazantes para los partidos de los cremas, blanquiazules y arequipeños que podrían ir definiendo el campeonato en esta jornada.

"El reemplazo del Sr. Kevin Ortega, nombrado inicialmente como árbitro en el partido Cienciano vs Alianza Lima, será el Sr. Jhonathan Zamora, el reemplazo del Sr. Jesús Sánchez, nombrado inicialmente como árbitro asistente en el partido Comerciantes Unidos vs Melgar FBC, será el Sr. Juan Juárez y el reemplazo del Sr. Michael Orué, nombrado inicialmente como árbitro asistente en el partido Universitario vs Cusco FC; será el Sr. Anderson Quispe", precisaron.

Kevin Ortega será uno de los árbitros peruanos en el Mundial sub-20.

Paulo Autuori dispara contra la FPF

Luego del último empate de Sporting Cristal en el certamen local, su entrenador, Paulo Autuori, se mostró muy enojado con el arbitraje por lo decidió criticar al propio presidente de la FPF.

El estratega brasileño lamentó que el directivo que preside la Federación, tenga a cargo un equipo de primera división.

"El fútbol peruano decide si va a crecer o no, agarró la posibilidad en el Mundial después de tantos años y eso qué después para esto. Jamás he visto que un dueño de club sea presidente de la Federación", precisó.

