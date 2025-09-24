Paulo Autori FULMINA a Agustín Lozano: "Jamás he visto que un dueño de club sea presidente de la Federación"

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Paulo Autori, director técnico de Sporting Cristal, expresó su total disconformidad luego del empate 0-0 entre el cuadro rimense y Juan Pablo II College, por las decisiones arbitrales durante el encuentro y cuestionó a Agustín Lozano por ser propietario de un club siendo presidente de la FPF.

Paulo Autori cuestiona arbitraje

Sporting Cristal y Juan Pablo II igualaron sin goles en el encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El cotejo estuvo marcado por la expulsión de Yoshimar Yotún que generó polémica, después que el VAR determinara que el volante pisó a un rival en el minuto 24.

Posteriormente, durante conferencia de prensa, el entrenador de la escuadra bajopontina, Paulo Autori, expresó su desazón debido al arbitraje que desde su óptica perjudican al equipo que dirige.

"Pero qué clase de expulsados, nosotros somos golpeados, agredidos y no hay revisión, no hay nada. Este es un tema muy claro. Nuestro equipo intenta jugar, esto pasa a cada rato. No me vengan con estas cosas", aseveró contundentemente.

Autori arremete contra Agustín Lozano

Además, el estratega brasileño aprovechó la oportunidad para criticar que el sistema del fútbol peruano permita que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sea propietario de un equipo que dispute el torneo local.

"El fútbol peruano decide si va a crecer o no, agarró la posibilidad en el Mundial después de tantos años y eso qué después para esto. Jamás he visto que un dueño de club sea presidente de la Federación ", comentó el DT de Sporting Cristal.

El error de Sporting Cristal

En otro momento, Autori también fue autocrítico porque reconoció que Cristal tuvo errores y elogió el estilo de juego del elenco de Chongoyape.

"Hemos cometido errores de todas maneras porque tuvimos oportunidades de pegarle al arco en algunas y no lo hicimos, no solamente en este partido, sino también en el anterior, pero estoy orgulloso de los jugadores por la manera cómo se metieron al partido, la actitud que tuvieron a lo largo de todo el tiempo que jugaron con uno menos y en una cancha difícil", manifestó.

