¡Lo último! Conoce las posibles alineaciones de Perú y Chile para su partido de la Copa América

21/06/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de semanas de especulaciones, Jorge Fossati parece haber definido el once de Perú para enfrentar a Chile en la Copa América, en lo que es seguramente el partido más importante de la 'Bicolor' en lo que va del año. Conoce las alineaciones aquí.

El técnico uruguayo colocará lo mejor de lo mejor en el combinado nacional, en busca de sumar sus primeros tres puntos que le permitan avanzar de cara a una posible clasificación a cuartos de final.

Formación de Perú

Existe una gran posibilidad de que la 'Bicolor' termine alineando de esta manera, sobre todo teniendo en cuenta que durante los entrenamientos Fossati ha ido forjando una idea contundente.

Como era de esperar, Perú saldrá con un 3-5-2 tradicional, con Pedro Gallese defendiendo el arco. Delante del portero, se ubicarán Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Alexander Callens.

Ya en el centro del campo de juego, el que retrasará las acciones como único contención será Wilder Cartagena. Más adelantado, se impondrá en salida Piero Quispe y Sergio Peña.

Por los costados, se pararán Luis Advíncula por derecha, optando por su velocidad, y Andy Polo por la izquierda. El carrilero de Universitario recuperó su mejor nivel, y se terminó haciendo de la titularidad en su sector.

El ataque peruano estará formado por dos importantes delanteros, como Edison Flores y un Gianluca Lapadula que buscará tener una reivindicación luego de varios partidos bajos con Perú.

¿Y Chile?

No es seguro que 'La Roja' termine alineando de esta forma aún, pues conociendo a Ricardo Gareca, no debería sorprender que realice un cambio de último minuto. Sin embargo, y de no haber alguna variante, Chile saldrá así.

Un experimentado Gabriel Arias defenderá los palos del combinado sureño, acompañado de Mauricio Isla, Matías Catalán, Igor Lichnovsky y Gabriel Suazo como una línea de cuatro defensores.

Los mediocampistas elegidos por Gareca serían Víctor Dávila, Erick Pulgar y Marcelino Núñez, quien seguramente estará encargado de la salida hacia la ofensiva, que tendrá a Darío Osorio, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas como protagonistas.

Sorprende la inclusión de Vargas, delantero de 36 años que siempre que juega contra Perú, hace grandes partidos. Y es que pareciera que Gareca ha buscado ponerlo a punto únicamente para que destroce la defensa peruana una vez más.

De esta forma Perú y Chile saldrían a enfrentarse, en caso no hayan variantes en estas alineaciones de lo que será el debut de ambas selecciones en la Copa América.