Callao: Capturan a menores de edad tras ser captados ASALTANDO a trabajadores de un grifo

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La delincuencia juvenil vuelve a poner en jaque la seguridad pública en el Callao. En una operación de la Policía Nacional, se logró la captura de dos adolescentes conocidos bajo los alias de "Maguti" y "Soraya", quienes habían convertido un grifo a mano armada.

El operativo, respaldado por tecnología de última generación, pone en evidencia una problemática creciente: la participación de menores en delitos de alta peligrosidad bajo el amparo de una legislación que, según las autoridades locales, resulta insuficiente.

Reincidencia y tecnología de vigilancia

Los menores no eran desconocidos para las autoridades. Según detalló el alcalde provincial del Callao, César Pérez, los jóvenes ya habían perpetrado un asalto en el mismo establecimiento el pasado 24 de abril.

En aquella ocasión, el robo se limitó al personal y a las oficinas administrativas para sustraer celulares y dinero. Sin embargo, en su último asalto, la agresividad aumentó, afectando también a los clientes del lugar.

"El día de ayer alias Maguti y alias Soraya asaltaron por segunda vez un grifo ubicado en la calle Secada, en El Callao. No solamente el grifo, sino también una unidad de transporte público que se encontraba echando gasolina en ese momento", informó el burgomaestre.

La captura fue posible gracias a la modernización de la vigilancia en el puerto. Durante la intervención, a los menores se les hallaron armas y sustancias ilícitas.

"Las cámaras de inteligencia artificial que tiene El Callao con reconocimiento de rostros y placas ya los tenía mapeados. Los seguimos y los logramos atrapar en flagrancia junto con la policía", añadió la autoridad.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Dos menores de edad fueron capturados luego de ser captados asaltando a trabajadores de un grifo en el Callao. Según las autoridades, uno de ellos cuenta con antecedentes.



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El vacío legal y la explotación de menores

Uno de los puntos más críticos señalados por el alcalde es la impunidad que rodea a estos casos debido a la edad de los implicados. "Maguti", de apenas 14 años, y "Soraya", de 15, representan un desafío para el sistema judicial. Pérez comparó esta situación con casos previos de sicariato juvenil que conmocionaron al país.

"Alias Maguti lo van a tener que soltar como soltaron a alias Calaquito, el asesino de un empresario del centro comercial de Saenz Peña. Entonces tenemos que hacer algo para reinsertar a nuestros jóvenes a la sociedad", lamentó el alcalde.

Asimismo, hizo un llamado directo al Gobierno central para reformar las leyes actuales. Para la autoridad, no basta con culpar a los padres, sino que se requiere una intervención estatal que incluya trabajo psicológico y medidas de reinserción efectivas.

"El responsable es el Estado peruano que tiene que modificar su legislación para trabajar con los adolescentes y menores de edad que están siendo utilizados por las bandas delincuenciales", indicó.

La captura de estos menores en el Callao no solo deja al descubierto la eficacia de las cámaras con inteligencia artificial, sino también la vulnerabilidad de un sistema legal que parece no tener respuestas ante el reclutamiento de adolescentes por organizaciones criminales.

Mientras la Policía Nacional verifica si estos sujetos participaron en otros robos constantes en la zona, queda pendiente el debate sobre cómo sancionar y, sobre todo, cómo rescatar a una juventud que está siendo absorbida por el hampa a vista y paciencia de las leyes vigentes.