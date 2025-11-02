Pedro Gallese no descarta fichar por la 'U' pese a su pasado en Alianza: "No le cierro las puertas a nadie"

02/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de seis temporadas siendo una de las figuras principales del club, Orlando City anunció que no renovará el contrato de Pedro Gallese el cual vence a finales de este 2025. De acuerdo a la propia versión del guardameta, fue el director técnico quien le dio la noticia de que no será tomado en cuenta para la próxima temporada.

Luego de ello, el histórico guardameta de la Selección Peruana utilizó sus redes sociales para publicar una extensa y emotiva despedida del equipo que fue su casa durante los últimos cinco años.

"Hace tres días tuve una reunión directamente con el entrenador y me dijo que ya no quería contar conmigo. Directamente, las palabras eran que no estaba en los planes del próximo año. Entonces, yo le agradecí porque fue el que me llevó a Orlando City, estuve seis temporadas ahí y nada más de darles mi agradecimiento. Y así me tuve que despedir", contó a El Comercio.

Pedro Gallese estuvo seis temporadas en Orlando City.

No descarta fichar por Universitario

Antes de partir a la MLS, Pedro Gallese tuvo un paso importante por Alianza Lima en el 2019 donde quedó a muy poco de ser campeón del fútbol peruano. Incluso, el popular 'Pulpo' ha manifestado en diferentes ocasiones su hinchaje por el elenco blanquiazul.

Sin embargo, en un hipotético caso de que Universitario haga una oferta para contar con sus servicios, este no la descartaría considerando que ahora se encuentra Álvaro Barco como gerente deportivo del cuadro crema. El directivo fue parte de su crecimiento cuando compartieron en la Universidad San Martín.

"Álvaro (Barco) me tuvo en San Martín, nos conocemos, pero como te digo, no le cierro las puertas a nadie. Ahora es el momento de darme un tiempo para escuchar, ver las opciones y escoger lo mejor", añadió.

Compartiría vestuario con Lionel Messi

Otra posibilidad que se abrió en estos días fue la de ir al Inter de Miami de Lionel Messi, rival de toda la vida de Orlando City. Sobre ello, el guardameta dejó en claro que este no sería problema alguno, pero prefirió no dar más detalles sobre ello.

"Yo no tengo ningún problema en ir a un equipo donde siempre hemos sido rivales, pero hay que respetar que tienen a sus dos arqueros en plena competición. Si hay la opción, ya se verá", finalizó.

De esta manera, Pedro Gallese no descartó fichar por Universitario pese a su pasado en Alianza Lima luego que se confirmar su salida del Orlando City.